Infraero esclarece que continua em negociação

Vlademir Alexandre Presidente da Infraero esclarece que empresa tem equipe de contingência.

“Sobre as assembléias que acontecem em diversos aeroportos administrados pela Infraero nesta semana, o presidente da estatal, Sergio Gaudenzi, informa que tais manifestações são previstas em momentos em que são realizadas negociações com o Sindicado da Empresa."Na nota, Gaudenzi argumenta que as negociações estão em andamento e o canal entre a empresa e o sindicato continua aberto para as tratativas.A Infraero informa ainda que a operação dos aeroportos continua normal, mesmo porque há sempre uma equipe de contingência que atua em momentos de possíveis anormalidades.Com base no resultado das assembléias que estão sendo realizadas, a Infraero volta a reunir-se com o sindicato em breve para dar continuidade às negociações.“A situação é prevista e tolerável, fazendo parte do processo. Lembro que as negociações não estão concluídas e estamos trabalhando para um consenso geral”, diz a nota assinada por Gaudenzi.

Com informações da Agência Brasil