Especial Eleições 2008 - Tempo Real

Fafá Rosado é reeleita prefeita de Mossoró. Ela teve 53,01% dos votos contra 37,44% de Larissa Rosado.A apuração do votos é encerrada em Natal. Micarla é eleita com 50,84% dos votos contra 36,86% de Fátima Bezerra (PT).Micarla de Sousa já é a nova prefeita de Natal. Com um total de 96,44% das urnas apuradas, a candidata do PV tem 51,12% e Fátima Bezerra (PT), 36,70%.A Câmara Municipal de Natal terá 11 novos vereadores a partir de 2009:Sargento Regina, Maurício Gurgel, Heráclito Noé, Raniere Barbosa, George Câmara, Albert Dickson, Chagas Catarina, Paulo Wagner, Ney Lopes Júnior e Assis Oliveira.Gilson Moura está se aproximando de Maurício Marques em Parnamirim. Agora, com 57,66% das urnas apuradas, a diferença entre os dois é de pouco mais de 1 ponto percentual. Maurício Marques tem 49,63% dos votos e Gilson, 48,61%.O TRE informou que não vai haver divulgação de parciais das eleições em Mossoró, devido ao problema com a candidata Fafá Rosado. Só será divulgado o resultado final.Com 90,08% das urnas apuradas, Micarla de Sousa (PV) está com 51, 11% e Fátima Bezerra (PT) 36,67% dos votos válidos. Diferença de 50 mil votos.O candidato a vereador Paulo Wagner ultrapassou os dez mil votos, alcançando um feito inédito no Rio Grande do Norte.Com 77,69% das urnas apuradas, Micarla de Sousa (PV) está com 51, 19% e Fátima Bezerra (PT) 36,64% dos votos válidos.Pela primeira vez no Rio Grande do Norte a eleição pode ser totalmente informatizada. Todas as urnas eletrônicas funcionaram e não foi preciso recorrer as cédulas.Em São Gonçalo do Amarante, Jaime Calado está na frente com 55,67% dos votos válidos; Jarbas Cavalcanti tem 42,44% e Riva Junior com 1,89%.Em Parnamirim, 20,16% das urnas foram apuradas. Maurício Marques está com 51, 15% das urnas apuradas; Gilson Moura, 47,02%; Tita Holanda, 0,53%; professor Pontes, 0,53%.Quarenta municípios já tiveram as eleições encerradas.Já foram apuradas 59,97% das urnas em Natal. Micarla de Sousa (PV) está com 51,11% e Fátima Bezerra (PT) 36,76%.Em Natal foram apuradas 46,33% das urnas. Micarla de Sousa (PV) está com 50,80% dos votos, Fátima Bezerra (PT), 36,86%; Wober Junior (PPS), 6,33%; Joanilson Rêgo (PSDC), 2,62%; Miguel Mossoró (PTC), 2,04%; Sandro Pimentel (PSOL), 0,79%; Dário Barbosa (PSTU), 0,41%; e Pedro Quithé (PSL), 0,15%.Várias pessoas estão na praça Dom Vital onde fica o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). No local tem telões exibindo a apuração dos votos. Até o momento o clima é tranqüilo. Muitas pessoas estão vestidas de vermelho, mas não gritam nomes de nenhum candidato.Em Mossoró, o problema da impugnação da candidatura de Fafá Rosado (DEM) poderá render confusão. Isso porque como a situação se manteve idenfinida até a semana passada quando ela foi absorvida, as urnas eletrônicas estavam propragamadas para anularem os votos de Fafá. Com isso, no momento, a candidata Larissa Rosado (PSB) apresenta 82,83% dos votos válidos, já que os votos nulos reais somados com os de Fafá representam 52%. O advogado da coligação da candidata do DEM está na sede do TRE-RN para tentar resolver a situação.Em Natal com 12,55% das urnas apuradas, Micarla de Sousa (PV) está com 50,26% dos votos válidos, Fátima Bezerra (PT), 36,96%; Wober Junior (PPS), 6,56%; Joanilson Rêgo (PSDC), 2.88%; Miguel Mossoró (PTC), 1,95%; Sandro Pimentel (PSOL), 0,82%; Dário Barbosa (PSTU), 0,47%; e Pedro Quithé (PSL), 0,13%.Com maioria de 328 votos o Padre Jocimar Dantas de Araújo (PMDB) é o novo prefeito de Jardim do Seridó. Padre Jocimar teve 4.413 votos e Doutor Edimar 4.085 votos.Na parcial para vereadores os mais votados são: Paulo Wágner, Haroldo Alves, Hermano Morais, Franklin Capristano, Raniere Barbosa, Dicksson Nasser, Fernando Lucena, Júlio Protásio, Bispo Francisco de Assis, Enildo Alves, Márcio Godeiro, Chagas Catarino, Luís Carlos, Renato Dantas, Assis Oliveira, Júlia Arruda, Ney Lopes Junior, Adan Eridan, Sargento Regina.Em Natal foram apuradas 6,45% das urnas. Micarla de Sousa (PV) está com 51,49% dos votos, Fátima Bezerra (PT), 35,63%; Wober Junior (PPS), 6,68%; Joanilson Rêgo (PSDC), 2.92%; Miguel Mossoró (PTC), 1,83%; Sandro Pimentel (PSOL), 0,89%; Dário Barbosa (PSTU), 0,45%; e Pedro Quithé (PSL), 0,12%.Nova Cruz está com 8,4% das urnas apuradas. O candidato Flávio Azevedo está com 56,57% e Germano Targino com 43,43%.Saiu a primeira parcial de Pau dos Ferros. Com 12,9% das urnas apuradas, o candidato do PP, Nilton Figueredo aparece com 52,62% dos votos, Leonardo Rêgo do DEM tem 47,38%.Em Caicó já são conhecidos os resultados das primeiras urnas. Os números apontam para uma tendência revelada pelas últimas pesquisas realizadas no município pólo do Seridó. O prefeito Bibi Costa (PR) vence até o momento o ex-prefeito Roberto Germano (PCdoB) com percentuais que variam de 5% a 10%.Terminou agora a sessão permanente da Corte do TRE. Agora terá início a apuração. O Tribunal montou toda estrutura para imprensa, com três telões para divulgação dos números na sede do Centro.A juíza eleitoral de Caicó Rossana Andrade convocou o candidato a vereador pelo DEM em Caicó, Gilmar Cardoso para uma “conversinha” no cartório eleitoral. Ele teria provocado um bate-boca ao ser abordado por um policial que investigava denúncia de compra de votos.O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte registrou 81 ocorrências de delitos eleitorais em todo o estado neste domingo (5) de votação. A maioria foi de divulgação de propaganda irregular e boca-de-urna.Vereadores de Ceará-Mirim aliados a Fabrício Gaspar (PSDB) e que disputam a reeleição dizem que não receberam o auxílio combinado com os líderes da coligação do candidato à sucessão da prefeita Edinólia Melo (PSDB) e preferiram não se empenhar na campanha. Candidato nega.Todos os eleitores que chegaram para votar no colégio Walfredo Gurgel, em Candelária, se depararam com um fato curioso: no mural de avisos da escola está matéria de um jornal da cidade dando destaque à Operação Impacto, que denuncia 13 dos 21 vereadores de Natal por recebimento de propina. A matéria tem a foto dos envolvidos. O caso segue em julgamento.Os fiscais da coligação Natal Melhor, da candidata Micarla de Sousa (PV), que trabalhavam na Escola Estadual Winston Churchill tiveram que jogar mais de 20 quentinhas no lixo alegando que toda a comida estava estragada. Eles tiveram que se contentar com sanduíche de queijo com presunto e refrigerante.Uma mulher foi detida por embriaguez no estacionamento do supermercado Nordestão, da avenida Salgado Filho. Os policiais chegaram ao local avisados por segurança e tentaram contato com a família para que ela pudesse ser levada para casa.A candidata Fafá Rosada da coligação Força do Povo à Prefeitura de Mossoró prometeu dar entrevista coletiva às 18h. A prefeita lidera as intenções de voto para reeleição.A promotora Kalina Correia Filgueira flagrou uma mulher, identificada como Emergunda, com uma quantidade de santinhos e botons do candidato a vereador Ney Júnior e da candidata à prefeita da coligação Natal Melhor, Micarla de Souza. Ela foi levada para o posto no ginásio Humberto Nesi, Machadinho, depois encaminhada para a Superintendência da Polícia Federal.Assessoria de comunicação da candidata a prefeita de Natal, Fátima Bezerra (PT), envia nota de esclarecimento à imprensa. Segue o texto: "A assessoria jurídica da coligação 'União Por Natal' informa que consultou juízes eleitorais e o procurador regional federal, Fábio Nési Venzon, sobre a visita de Fátima Bezerra a alguns locais de votação. E ficou confirmado que não há irregularidades na ação da candidata. Conforme o artigo 132 do Código Eleitoral e a resolução 79, todo e qualquer candidato pode visitar colégios eleitorais."Prefeito de Natal, Carlos Eduardo vota na Escola Estadual Atheneu e espera que as eleições sejam decididas no 2º turno. "Essa administração terá continuidade com Fátima. As eleições serão decididas no 2º turno, quando a população conhecerá mais as propostas".Micarla de Sousa chega à Facex, vota e sai animada. "Estou confiante. A eleição termina hoje".Senador José Agripino (DEM) votou neste momento na Escola Sebastião Fernandes. Ele acredita na vitória da candidata Micarla de Sousa ainda no primeiro turno. "Estou vendo isso nas ruas, no carinho das pessoas, nas movimentações populares".Candidata à prefeita de Natal, Micarla de Sousa ainda não chegou ao seu local de votação: Facex. Estava marcada para às 10h.Fátima de Bezerra acaba de chegar ao local de votação na Escola Padre Miguelinho, acompanhada da governadora Wilma de Faria, de onde sairão para a Fundação José Augusto. Fátima disse que "nunca tranferiu seu título do colégio".Prefeito Carlos Eduardo confirma que votará às 10h30, no Atheneu.Candidato a prefeito de Natal, Wober Júnior (PPS) altera horário de votação. Sai das 10h para às 11h, na Escola Estadual Jerônimo Gueiros, no Barro Vermelho.Governadora Wilma de Faria vai esperar sua candidata em Natal, Fátima Bezerra (PT), votar às 10h, na Escola Estadual Padre Miguelinho, no Alecrim, para depois ir às urnas na Fundação José Augusto.Joanilson de Paula Rêgo, candidato a prefeito de Natal pelo PSDC, vota na Escola Sebastião Fernandes.Candidato Pedro Quithé, PSL, em Natal vota e avisa: "Já somos vitoriosos. Conseguimos dar nosso recado com ética e dignidade, do jeito que o povo de Natal merece. Se houver segundo turno em Natal, não apóio Micarla de Sousa em hipótese alguma".Dário Barbosa, candidato a prefeito de Natal pelo PSTU, vota na Escola Municipal Padre João Maria, Conjunto Panorama, zona Norte.Candidato a prefeito de Natal, Sandro Pimentel (PSOL), vota na Escola Palmira de Souza, em Santa Catarina.Candidato a prefeito de Natal, Miguel Mossoró (PTC) vota na Escola Estadual Ascendino de Almeida, no Pitimbu.Começa votação.Site do TRE ( www.tre-rn.gov.br ) é reformulado para o dia da eleição. Na página principal do órgão, é disponibilizado um link onde o eleitor pode confirmar seu local de votação, através do número do CPF.Pesquisa AgoraSei aponta Bibi Costa (PR) na liderança com 51% das intenções de voto em Caicó. O ex-prefeito Roberto Germano (PCdoB) soma 41%. Ex-deputado Wanderley Mariz (PSDC) foi citado por 2,2% dos entrevistados.Ônibus estão funcionando normalmente.