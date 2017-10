Fórmula 1: Hamilton conquista pole em Spa; Massa fica em segundo

Divulgação Lewis Hamilton, da McLaren, ficou com a pole position.

O brasileiro Felipe Massa vem logo atrás com o tempo de 1min48s081 e vai formar a primeira fila ao lado de Hamilton.Os dois pilotos, que largam na primeira fila, também estão na frente da classificação geral. O britânico lidera o campeonato com 70 pontos enquanto o brasileiro está seis pontos atrás.Nelsinho Piquet larga na 12ª colocação enquanto Rubens Barrichello, da Honda, ficou com a 16º posição no grid oficial. para a prova que será realizada neste domingo, às 9h, no circuito de Spa Francorchamps.