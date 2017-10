Acusados de "saidinhas de banco" são reconhecidos na Defur João Maria Rodrigues de Oliveira e Jairo Manoel Carvalho da Silva foram presos na terça-feira (2) no Natal Shopping. Eles já foram identifcados por crimes semelhantes no Centro Administrativo e Cefet.

“Cerca de dez pessoas já estiveram aqui na delegacia para fazer o reconhecimento desses dois”. A informação do delegado Márcio Delgado Varandas, titular da Especializada em Furtos e Roubos (Defur), diz respeito a João Maria Rodrigues de Oliveira, o “Moco”, e Jairo Manoel Carvalho da Silva. Eles foram presos na tarde da terça-feira (2) dentro do Natal Shopping.



O delegado da Defur afirmou que “eles têm participação nas ‘saidinhas de banco’ ocorridas no Centro Administrativo e em outra ocorrida no Cefet na segunda-feira (1º). Segundo uma fonte do Nominuto.com, mais pessoas só não reconheceram os acusados porque não se pode liberar as fotos dele.



Márcio Delgado frisou que “pelo menos duas pessoas envolvidas com os acusados ainda estão foragidas”. Indagado se elas são do Rio Grande do Norte, o delegado foi comedido na resposta: “não posso dar esse detalhe, pois pode comprometer a investigação”. Os dois acusados foram indiciados por formação de quadrilha.