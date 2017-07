Candidatos dizem por que querem governar Natal

Vlademir Alaxandre Primeira parte da sabatina escutou quatro dos oito candidatos à Prefeitura do Natal

Respondendo a perguntas de jornalistas do portal Nominuto, de internautas e da platéia, os quatro candidatos falaram sobre suas propostas em duas horas de evento e disseram por que pretendem ser prefeitos de Natal.Sandro Pimentel brincou com a nomenclatura do seu partido e afirmou que “a Cidade do Sol merece um governo do sol. Queremos governar Natal para implantar um governo socialista, voltado para o estado máximo, que esteja ao lado do povo. Se eleitos, o prefeito e seu secretariado estarão todos os sábados à disposição do povo para discutir projetos e problemas da cidade”.Já a candidata Fátima Bezerra destacou que é a representante do PT e de muitas pessoas que sonham em fazer uma gestão democrática e popular. “Minha atuação nos seis anos como deputada federal foram de aprendizado, principalmente, em questões administrativas. Tenho o apoio da governadora do Estado, do presidente do Senado, principalmente, o apoio do presidente Lula. Minha gestão será sintonizada com esse projeto nacional”, ressaltou.Enquanto isso, Miguel Mossoró agradeceu a participação de todos que prestigiaram a Sabatina Nominuto.com e destacou: “quero ser prefeito porque fiz uma faculdade que nenhum de vocês fizeram, a faculdade do mundo. Quero ser prefeito para mostrar as minhas idéias, porque há 48 anos moro em Natal”.O quarto participante, Pedro Quithé, informou que quer ser prefeito para promover mudanças administrativas. “Quero instituir licitações públicas. Quero um salário melhor para os motoristas e cobradores, que precisam ser valorizados. Temos uma cidade cheia de problemas e poucas soluções práticas. Quero ser prefeito porque tenho verdade no coração”.Na próxima quarta-feira (20), os outros quatro candidatos participarão da Sabatina. São eles: Micarla de Souza (PV), Wober Junior (PPS), Joanilson de Paulo Rego (PSDC) e Dário Barbosa (PSTU).