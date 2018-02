Eleições: confira as notícias em tempo real no Nominuto.com

A equipe do Nominuto.com prepara uma cobertura especial para o dia das eleições. Logo pela manhã, o internauta poderá acompanhar em tempo real as notícias sobre a votação.Os nossos repórteres estarão a postos nos principais pontos de votação. Informações oficiais e os bastidores do processo eleitoral na capital e no interior do estado serão noticiadas.O leitor do Portal Nominuto.com terá acesso a flashes, entrevistas e reportagens com os candidatos e com as principais lideranças da política potiguar.O plantão continua com a apuração das urnas, direto do Tribunal Regional Eleitoral.