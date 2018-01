Propriedade é invadida por esgoto em Igapó

Maiara Felipe A Semurb ainda não foi notificada oficialmente, por isso não se pronunciará sobre o caso.

No início da década de 80, uma drenagem foi realizada no bairro levando toda a água pluvial para dentro do terreno. Com o passar do tempo, as inúmeras ligações clandestinas fizeram da casa de Raimundo um verdadeiro esgoto a céu aberto. Uma Ação Civil do Ministério Público Estadual está cobrando da prefeitura uma atitude perante o caso.“Já quebraram o muro da minha casa para a água passar.Tem dias que não agüentamos o mau cheiro. Perdemos nossas plantações e os animais. A água que era mineral, hoje não serve para nada”, diz a mulher de Raimundo, Isaura Batista.Segundo o documento expedido pelo promotor de Meio Ambiente, João Batista, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) foi ao local, mas sem tomar qualquer providência. A Secretaria Municipal de Obra e Viação (Semov) informou que o problema existe, embora afirme que a culpa é do cidadão, que joga lixo nas ruas e faz ligações clandestinas.A Semurb ainda não foi notificada oficialmente, por isso não se pronunciará sobre o caso. O secretário de Obras e Aviação, Damião Pita, explicou que não estava bem informado sobre o caso.