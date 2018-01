Grêmio cai de goleada e Palmelras é o novo líder Fluminense escapa de derrota, mas ainda é o lanterninha; Vasco volta a perder.

O Campeonato Brasileiro da Série A tem um novo líder: Palmeiras. A liderança do Verdão veio com um empate sem gols diante do Náutico, nos Aflitos, neste domingo (28), jogo que marcou o encerramento da 27ª rodada, tomando a vaga do Grêmio, que foi goleado pelo rival Internacional - 4 a 1 -, no Beira-Rio.



O Palmeiras assumiu a liderança, com 50 pontos, mesmo número do Grêmio, mas os paulistas levam vantagem no número de vitórias (15 contra 14). Sem vencer há duas rodadas, o Náutico se mantém com 30 pontos, na 13ª colocação.



No Beira-Rio, o Grêmio passou por um vexame, e pela primeira vez caiu de goleada no estádio do adversário. O Colorado acabou com o jogo logo no primeiro tempo. A vitória deixou o Inter na oitava colocação, com 42 pontos. O Grêmio é o segundo, com 50.



No Morumbi, O São Paulo venceu o Cruzeiro de 2 a 0. Os dois eram concorrentes diretos na briga por uma vaga no G-4. André Dias, de cabeça, e Jancarlos, de falta, ambos no segundo tempo. Sem perder há sete partidas, o time de Muricy Ramalho chegou aos 46 pontos, mas ainda está fora da zona de classificação para a Libertadores, seguindo na quinta colocação, pois tem uma vitória a menos que o Flamengo (12 contra 13), quarto colocado, e duas a menos que o Cruzeiro, que é o terceiro.



Na parte de baixo da tabela, o Vasco patinou novamente e sinalizou que realmente corre risco de ser rebaixado. Em Ipatinga, perdeu para o então lanterna Ipatinga, por 3 a 1. Foi a quinta derrota consecutiva. Sem vencer há seis jogos, os cariocas estão na 18ª posição, com 26 pontos. O Ipatinga deixou a última posição, mas segue na zona da degola, onde é o 17º colocado, com 27 pontos.



No clássico em Curitiba, empate de 1 a 1, no Couto Pereira. O resultado manteve o Coritiba no meio da tabela. É o oitavo colocado, com 41 pontos. Sem vencer há três jogos, o Atlético/PR segue ameaçado com 28 pontos, um a mais que o Ipatinga, na 16ª posição.



Na Vila Belmiro, Santos e Portuguesa empataram, por 1 a 1. A igualdade ainda deixa o Santos perto da zona de rebaixamento, na 14ª colocação, com 30 pontos. A Lusa, por sua vez, ganhou uma posição, mas segue na zona do risco, na 19ª colocação, com apenas27 pontos.





No Maracanã, Carlos Alberto abriu o placar para o Botafogo, mas o Fluminense empatou no final. Mesmo com o gol salvador no finalzinho, o Tricolor carioca é o lanterna, com apenas 26 pontos. Já o Bota soma 43 na sexta posição.



Todos os resultados da 27ª rodada do Brasileiro



Sábado

Goiás 3 x 0 Vitória

Flamengo 2 x 1 Sport

Atlético-MG 0 x 0 Figueirense



Domingo

Coritiba 1 x 1 Atlético-PR

Náutico 0 x 0 Palmeiras

Ipatinga-MG 3 x 1 Vasco

São Paulo 2 x 0 Cruzeiro

Botafogo 1 x 1 Fluminense

Internacional 4 x 1 Grêmio

Santos 1 x 1 Portuguesa





Com informações da UOL Esporte