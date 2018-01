Deputado defende prática de esporte em todas as escolas Poti Júnior acredita que a prática esportiva desenvolve a saúde física, mental e é disciplina fundamental.

O deputado Poti Júnior (PMDB) apresentou projeto de lei, hoje (23) de manhã, na Assembléia Legislativa, para que seja construído um ginásio poliesportivo ou uma quadra de esportes em cada escola pública estadual.



Pela lei, o Governo do Estado terá um prazo de quarenta anos para adequação das escolas já existentes, salvo aquelas que não dispuserem de espaço físico, que ficam desobrigadas. "Através do esporte o ser humano desenvolve sua capacidade física e mental. Sua prática é comprovadamente uma disciplina indispensável ao desenvolvimento saudável de jovens e crianças", defendeu Poti.



De acordo com o parlamentar do PMDB, um ginásio poliesportivo, além de ser uma ferramenta adequada à prática do esporte, pode servir também para reunir as famílias da comunidade nos fins de semana para programações de socialização, aproximando-os do ambiente escolar, para que sejam parceiros no processo ensino – aprendizado de jovens e crianças.



Ele assinala que é dever do estado oferecer uma educação de qualidade, "e isto acontece mais facilmente, além da valorização dos mestres, quando há uma sintonia entre escola e família". Ele salientou, também, que acredita ser mínimo o custo do projeto, se comparado com os enormes benefícios alcançados através dele. "Conto com o apoio de meus pares para aprovação desta idéia que tantos benefícios trará para a sociedade como um todo", concluiu Poti.





Assessoria de imprensa