Senado faz balanço das exonerações de parentes de servidores e de parlamentares

O chefe de gabinete da Presidência do Senado, Sérgio Pena, faz nesta sexta-feira (24), às 11h, um balanço das demissões feitas na Casa em cumprimento à súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF) que proíbe a prática de nepotismo (contratação de parentes) no Executivo, no Legislativo e no Judiciário.Termina nesta sexta o prazo de 72 horas, "em caráter irrevogável", dado pelo presidente do Senado, Garibaldi Alves Filho, à comissão criada para rever todas as exonerações e afastamentos realizados e fazer cumprir as determinações da súmula do STF.O novo advogado-geral do Senado, o consultor legislativo Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, garantiu que as últimas demissões foram feitas e divulgadas ontem (23) no Boletim Administrativo de Pessoal.

* Fonte: Agência Brasil.