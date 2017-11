Inscrições para projetos na Lei Câmara Cascudo e seleção dos Pontos de Cultura continuam abertas

Termina na próxima segunda-feira (15), o prazo de inscrição para os projetos que desejam se inserir na Lei Câmara Cascudo de Incentivo à Cultura.Desde o ano 2000, quando a Lei foi implantada, quase R$ 30 milhões foram investidos em projetos culturais através da renúncia fiscal por parte do Governo do Rio Grande do Norte e mais de 30 projetos foram contemplados durante esse período. Este ano, até o momento, 23 projetos se inscreveram.Mais informações podem ser obtidas nos telefones 3232-5315/ 5316. O regulamento, a Lei e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da Fundação José Augusto.Já as inscrições para a implantação dos 53 novos Pontos de Cultura prossegue até o dia 28 de setembro. Os novos pontos irão se somar aos 12 já existentes.Pontos de Cultura são iniciativas desenvolvidas pela sociedade civil que, após seleção por edital público, firmam convênio com a Fundação José Augusto e o Ministério da Cultura, e tornam-se responsáveis por articular e impulsionar ações que já existem nas comunidades.Os Pontos não têm modelo único de instalações físicas, de programação ou atividade, é uma iniciativa que impulsiona a realização de ações envolvendo Arte e Educação, Cidadania com Cultura e Cultura com Economia Solidária em um investimento de R$180 mil para cada Ponto, divididos em três anos, com R$ 120 mil de verba federal, e R$ 60 mil do governo do RN.Mais informações sobre os Pontos de Cultura podem ser conseguidas pelo e-mail: [email protected] , ou pelos telefones (84) 3232-5317/ 5322, com atendimento das 09 às 13 horas. O edital está disponível no site http://www.fja.rn.gov.br/pontosdecultura/