Ex-prefeito de Extremoz apóia inspeção do TCE no município Enílton Trindade diz que não houve nenhuma irregularidade e, como ocorreu a denúncia por partes dos vereadores, é necessária a investigação.

“Não farei nada para tentar impedir a inspeção”. A declaração é do ex-prefeito de Extremoz Enílton Trindade (PSDB), referindo-se à inspeção que o Tribunal de Contas do Estado (TCE) realiza no município para levantar dados referentes à gestão do peessedebista. Para Trindade, não há o que temer.



Na quinta-feira (29), o TCE determinou que ocorra a inspeção em Extremoz devido a uma denúncia dos vereadores da legislatura passada. Mesmo com a tentativa dos parlamentares em tentar recuar e retirar a denúncia, o TCE, acompanhando o parecer do Ministério Público, decidiu continuar o processo.



“Evidências e possíveis irregularidades devem ser averiguadas em prol do interesse público, e não de pessoas ou de grupos específicos”, disse, através da assessoria de imprensa, o conselheiro Getúlio Nóbrega, relator do processo.



Afirmando que teve uma grande administração durante o período em que esteve à frente da Prefeitura de Extremoz, Enílton Trindade afirma que a investigação do TCE sobre suas contas não é considerado por ele como um meio de perseguição, e sim “o cumprimento do dever da instituição”.



“Os vereadores fizeram a denúncia e então tem que haver a investigação. E isso é para ocorrer em todos os municípios, o que acredito que vem sendo feito. È importante que investiguem. Estou tranqüilo porque não ocorreram irregularidades. A Prefeitura, durante minha gestão, nunca passou um cheque sem fundo ou atrasou sequer um dia de trabalho dos funcionários”, disse Enílton.



Ainda de acordo com o ex-prefeito, a sua administração em Extremoz esteve sempre entre as dez melhores avaliadas do estado e, em termos de gestão, era considerada a quarta melhor do estado, ficando atrás apenas de Natal, Mossoró e Parnamirim.



Mesmo sem ter recebido qualquer tipo de notificação ou comunicado por parte do TCE, Enílton Trindade garante que não acionará a Justiça com o objetivo de barrar ou obstaculizar a inspeção. “Estou à disposição para colaborar com o que for necessário, como sempre fiz com o TCE”, promete.



O relator do processo, conselheiro Getúlio Nóbrega, disse que não poderia dar detalhes sobre a inspeção, devido a impedimentos legais.