Fátima Bezerra aproveita comício para fazer reinvindicações a Dilma Rousseff

Fotos: Vlademir Alexandre Dilma:"Estou aqui para apoiar uma mulher guerreira, da esperança"

A ministra, então, começou. “Nós estamos na Cidade da Esperança. Pois estou aqui para apoiar uma mulher guerreira, da esperança (referindo-se a Fátima Bezerra), ao lado de outra guerreira, que tem transformado o Rio Grande do Norte e é reconhecida por todos nós”. Nesse ponto, acompanhou o grito dos militantes e cantou “É a guerreira, é a guerreira, olé, olé, olé...”Depois de cumprimentar Garibaldi “o senador que encaminha projetos comprometidos com nosso país” e Carlos Eduardo “um baluarte para resolvermos os problemas de Natal”, Dilma defendeu a coligação União por Natal.“Essa aliança é um exemplo de democracia. Se já é difícil resolver problemas juntos, separados é que não se resolve nada”, defendeu. A ministra falou também que o país está passando por uma “revolução”. “O Brasil hoje está num dos melhores momentos: o emprego está subindo, o salário reajustado acima da inflação, só nesse ano houve criação de mais de 2 milhões de empregos, e 20 milhões de brasileiros passaram para a classe média.”Depois, voltou-se para a candidata Fátima Bezerra referindo-se como uma candidata “da transformação, do desenvolvimento e da continuação do prefeito Carlos Eduardo”. Nesse ponto, foi novamente interrompida pelos populares. “É para unir, é para vencer, para derrotar Agripino e o PV”. A ministra riu.

Fátima Bezerra

Quebrando o protocolo, pelo qual a governadora Wilma de Faria seria a próxima a falar, Fátima Bezerra pegou o microfone da mão da ministra e iniciou seu discurso. “A sra. é a maior ministra desse país”, começou, e foi interrompida por novos gritos de “Futuro, presente, Dilma presidente.”A candidata aproveitou a ocasião e pediu à visitante que continuasse parceria para conclusão do esgotamento sanitário e que fornecesse investimento para construção do Veículo Leve sobre Trilhos. O público aplaudiu. Disse que queria fazer parte da “geração dos novos prefeitos”. E arriscou uma previsão: “se prepare porque o futuro lhe reserva novos desafios.” A militância entendeu, e voltou a gritar “Futuro, presente...”

Programação

Após comício, Dilma Rousseff grava para o programa eleitoral de Fátima Bezerra, segue para o hotel Sehrs, onde fala a empresários sobre o PAC, e vai ao jantar oferecido por Wilma de Faria em sua residência oficial.