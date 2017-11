Os resultados da Série C do Brasileiro Campinense se recupera e derrota o Salgueiro de 3 a 1

A segunda rodada da terceira fase da Série C do Brasileiro ficou marcada pelas vitórias dos times visitantes, que surpreenderam e voltaram com os três pontos em três jogos, e só Atlético-GO e Águia-PA venceram jogando em casa.



Nos confrontos dos nordestinos, pelo Grupo 26, o Campinense-PB se recuperou da goleada sofrida em casa na primeira rodada e derrotou o Salgueiro-PE, por 3 a 1, em pleno sertão pernambucano. Agora, o time paraibano fica vice- liderança da chave, com três pontos, enquanto o surpreendente Salgueiro, que fez bela campanha nas fases iniciais, fica na lanterna, com apenas um ponto.



Ainda pelo mesmo grupo, o ASA tropeçou em casa e não saiu de um empate com o Confiança-SE, em 1 a 1. O time alagoano estava perdendo e conseguiu o empate apenas aos 45 minutos do segundo tempo, se salvando de uma derrota. Apesar do tropeço, o alvinegro lidera a chave com quatro pontos, e o Confiança é o terceiro, com dois.



Confira a 2ª rodada da 3ª fase da Série C



Domingo

Ituiutaba-MG 1 x 2 Guarani

Marcílio Dias-SC 1 x 2 Brasil-RS

Águia-PA 3 x 2 Paysandu-PA

Salgueiro-PE 1 x 3 Campinense-PB

ASA-AL 1 x 1 Confiança-SE

Atlético-GO 4 x 1 Mixto-MT

Guaratinguetá 1 x 0 Duque de Caxias-RJ

Rio Branco-AC 1 x 0 Luverdense-MT



Com informações da CBF News