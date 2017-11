PRF registra 19 acidentes nas estradas do RN Dois motociclistas morreram e 13 pessoas ficaram feridas em acidentes ocorridos no final de semana.

Duas pessoas morreram neste final de semana, no interior do Estado, vítimas de acidentes de trânsito.



Por volta das 17h30 da sexta-feira (12), no município de Touros, Genilson Silva de Souza, 26, perdeu o controle da moto e saiu da pista, no Km 6,3 da BR 101. A causa de sua morte, entretanto, ainda não foi esclarecida.



A outra morte ocorreu em Jandaíra, às 3h do domingo, no Km 50,2 da BR 406. A vítima, ainda não identificada, conduzia uma moto do tipo Honda CG 125, de placa MYU 7133/RN, quando colidiu com um carro GM Monza, de placas MXY 4908/RN.



A Polícia Rodoviária Federal registrou, de sexta até domingo, 19 acidentes nas estradas federais do Rio Grande do Norte, em que 13 pessoas ficaram feridas.



Foram recolhidas duas carteiras de habilitação e retidos dois veículos, um trator Scania R 113 H 4x2, de placa KUH 4190/MG, e um outro semi-reboque de placa JQJ-2397/MG, ambos com registro de roubo, no Km 282 da BR 304, em Macaíba/RN.



A PRF ainda apreendeu cinco veículos e deteve 14 pessoas, dez delas por dirigir sob efeito de álcool, uma por omissão de socorro, uma por entregar a direção de veículo à pessoa não habilitada, uma por adulteração de número da placa de uma motocicleta e outra por crime de pirataria. A policia atendeu sete auxílio a usuários.