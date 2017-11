Henrique acredita que Fátima ocupará a dianteira no 1º turno

A candidata a prefeita de Natal, Micarla de Sousa continua a frente nas pesquisas. Mas do início de setembro para cá, a pevista tem demonstrado uma estagnação. Ao contrário dela, a petista Fátima Bezerra vem conseguindo diminuir a diferença em números.O resultado das pesquisas tem dado o tom dos discursos nos comícios da coligação “União por Natal” que se segura no que apontam os institutos de pesquisa para conseguir mais votos.No último domingo, mais um estudo é divulgada e confirma a aproximação entre as duas primeiras colocadas.O deputado federal, Henrique Alves se mostrou entusiasmado, “é um momento de comemoração. Quando começou a campanha, a diferença entre Fátima e sua principal adversária era de mais de 30 pontos e agora é de apenas 9,25 pontos percentuais. Agora ela só cai e Fátima cresce”, discursou o peemdbista.Confiante, o parlamentar acredita que alcançará a adversária no 1º turno. “Nós vamos chegar em primeiro lugar”.A pesquisa feita em parceria pelo jornal Tribuna do Norte/Consult foi divulgada no domingo (14). Foram entrevistadas 1.020 pessoas e apontou o seguinte resultado: Micarla de Sousa (PV) tem 39,08% das intenções de voto. Fátima Bezerra soma 29,83%. O candidato Wober Júnior contabiliza 3,17%. Miguel Mossoró do PTC aparece com 2,83%. Joanilson de Paula Rego tem 1,5%. O representante do PSOL, Sandro Pimentel tem 0,5%. O professor Dário Barbosa surge com 0,25%. Já o candidato do PSL, Pedro Quithé não foi citado.“Vamos tomar conta da cidade e mostrar para todo mundo que essa campanha está virando”, concluiu Henrique Alves.