Com ampliação, Midway Mall terá mais 80 lojas e um teatro Obras serão concluídas nos primeiros meses de 2009.

Iniciada no final de abril deste ano, as obras de ampliação do terceiro piso do shopping Midway Mall só devem ser finalizadas nos primeiros meses de 2009, entre março e abril. O centro de compras inaugurado há cerca de três anos, terá sua segunda etapa completa com a inauguração oficial do piso que hoje abriga as salas de cinema.



De acordo com a gerente de marketing do Midway Suely Campelo, a ampliação conta com mais 80 lojas, um espaço gourmet com seis restaurantes de diferentes cozinhas e um teatro com capacidade de 1.400 lugares com arquibancadas tipo “stadium”. Há a confirmação de seis lojas-âncora, entre elas a Renner.



Outra ampliação é das lojas Riachuelo que passa a ocupar parte dos três andares da construção. Além da loja, a Siciliano ocupará uma área de 800m². Outras lojas que devem ser instaladas no shopping são a Miranda Computação e a Polishop.



Com a construção, o shopping que já conta com 47 mil m² de área construída, passa a 67 mil m² de área bruta locável (ABL), que compreende o espaço das lojas e restaurantes. Não foram levados em consideração o espaço comum, que abriga a área de elevadores, escadas rolantes e banheiros. Os valores para a reforma não foram divulgados



Ainda segundo a gerente de marketing, o shopping foi planejado dentro uma pesquisa de mercado realizada entre 2003 e 2004. A primeira etapa foi entregue em 2005 e a ampliação do Midway é necessária para acompanhar o crescimento da população natalense nos últimos anos.