Essa é boa: Piadas que afrouxam o riso

Fotos: Vlademir Alexandre O comportamento de Lelé tem tudo a ver com seu passado.

Maria José hoje tem 74 anos e continua contando piadas. Todas pornográficas.

- Pode ir tranqüila, minha filha, que isso não é pecado.- Mas me deixe contar uma para o senhor ver como é, insistiu Lelé. E sem poupar palavrões e gestos obscenos, ajoelhada na sacristia, a mulher fez o padre corar com uma de suas histórias cabeludas.Depois de segurar o frouxo de riso, o padre refez seus conselhos:- Pode contar. Mas menos, Lelé, menos.A história aconteceu há muitos anos, sua irmã já morreu e Lelé, que se chama Maria José e hoje tem 74 anos, continua contando piadas. Todas pornográficas. Mas não foi sempre assim. Enquanto viveu sob o olho controlador do pai, em Pau dos Ferros, ela vivia da casa para a igreja, da igreja para a escola e de volta para casa."Não podíamos ir ao circo, ao cinema. Contar piadas, ou falar palavrão, nem pensar". A liberdade veio com o casamento, aos 19 anos. Desde então Lelé desconta os anos de repressão rindo e fazendo os outros rirem com o acervo de mais de cem piadas imorais, anotadas cuidadosamente num caderninho de receitas.O comportamento de Lelé tem tudo a ver com seu passado. Pelo menos à luz do que pensava Freud. O pai da psicanálise era um profundo admirador de piadas e chegava a colecionar as que tratavam de judeus, comuns no período pós-guerra.Ele escreveu um livro só sobre o tema, intitulado Os chistes e sua relação com o inconsciente, em que diz que através das piadas burlamos a repressão do inconsciente e expressamos instintos agressivos, sexuais, escatológicos, pervertidos. "É, como anestesia, que entra por dentro", resume o motorista e cozinheiro Assis Paulino, que consegue fazer qualquer um explodir em gargalhadas. "Depende do freguês. Dou a cada um o tipo de piada que ele gosta: é humor negro, pornografia...""Piada é história", ensina a pesquisadora da UFPB Myrian Maia. "Veja bem, há 70 anos não tínhamos tantas piadas de corno como temos hoje, resultado de uma mudança de atitude da mulher no casamento", ensina, entre risos. E enumera: "tem o corno pai de santo, que quando chega em casa tem de tirar o caboclo de cima da mulher; tem o corno português que, quando perguntado se mulher era boa de cama respondeu 'uns dizem que sim, outros dizem que não', e por aí vai...".Myrian pesquisava cultura popular e linguagem oral no interior da Paraíba quando, há 15 anos, começou a se interessar pelo tema. "Antes pensava que era brincadeira, mas não, é coisa séria" Desde então não só estuda piadas como escreve sobre elas e costuma se apresentar em "shows, casamentos e desenlaces." "Casamento é como Salve Rainha, que começa com vida, doçura e esperança e termina gemendo e chorando num vale de lágrimas", conta, antes de cair numa gargalhada.Ela já escreveu 11 livros - o 12º, Eco do povo, está para ser lançado - só com o que vem recolhendo em suas pesquisas. "Este é um livro inserido no index librorum proibiturum; mas se eu for pra fogueira, o povo vai junto, pois foi dele que colhi estas estórias" escreveu no prefácio de Sacranagem.E por que nós brasileiros, e em especial os nordestinos, gostamos tanto de piadas? "Elas servem para encobrir as dificuldades da vida", opina o estudioso Deífilo Gurgel, para quem as classes desfavorecidas reúnem maior número de piadistas (para exemplificar, ele contou uma das tiradas do saudoso Zé Areia - leia acima). "A tragédia gera sempre uma comédia", opina Myrian.Segundo Câmara Cascudo, além do sofrimento, existe outro elemento imprescindível para a multiplicação das histórias engraçadas: a inteligência. "As anedotas obscenas são testemunhas de alto nível intelectual de um povo", escreveu certa vez.Rir, portanto, não é para qualquer um. Assis - aquele que conta piadas como serve pratos, já tem uma resposta para aqueles que não riem. "Quando a pessoa diz 'não entendi", eu respondo 'então amanhã eu venho, conto de novo e trago o capim'. O ruim é quando a pessoa diz 'e pra que o capim?'. Não precisa responder...

