ABC tenta voltar a vencer contra o Paraná Depois de resultados negativos e troca de técnico, alvinegro volta ao Frasqueirão

O técnico Arthur Neto é a novidade do ABC para tentar vencer o Paraná, nesta sexta-feira, às 16h, no estádio Frasqueirão, e tentar voltrar a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Os jogo é válido pela 26ª rodada.



O alvinegro potiguar perdeu duas partidas em seqüência - 3 a 0 para o Juventude e 2 a 0 diante do Criciúma -, o que acabou provocando o pedido de demissão do técnico Ferdinando Teixeira. Os resultados deixaram o ABC loonge da disputa por uma das vagas à elite do futebol brasileiro em 2009. O time permanece no meio da tabela com 30 pontos.



Para a partida da tarde deste sábado (20), o técnico Arthur Neto sinalizou com mudança de esquema e alguma peças. Ele não vai contar com o meia Jean Carioca, contundido, mas terá o reforço de Warley, que foi liberado pelo DM depois de fazer tratamento intensivo de uma contusão no tornozelo.



Márcio Hahn, que havia saído da equipe sem merecer, está de volta. E o recém-contratado Alexandre Oliveira faz sua estréia. Luisinho Netto está mantido na ala direita, mesmo o ex-titular Bosco já estando totalmente à disposição do treinador. Márcio Santos e Paulo César fazem a dupla de área, enquanto que no lado esquerdo Panda ganhou a posição.



Na ligação no meio-campo estão confirmados os meis Fabiano Gadelha e Leandro Sena. Nos dois treinos da semana Ivan e Ronaldo Capixaba fizeram a dupla de ataque, mas Warley pode ser confirmado como titular.



Paraná

Se o ABC busca a redenção, o Paraná, que vem de vitória sobre o Bahia, por 3 a 0, quer embalar e deixar a zona do rebaixamento. Sem perder há duas partidas, o Paraná tem 27 pontos, na zona do medo. O técnico Paulo Comelli não terá o atacante Leonardo, suspenso. Cristiano entra em seu lugar. Essa, no entanto, não será a única alteração. Com dores no tornozelo, Gláucio dá lugar a Kléber.



Livre de suspensão, o lateral-direito Murilo reassume a camisa 2, enquanto Mauro, recuperado de dores nas costas, vola no lugar de Gabriel.



Para colocar uma "pimenta" na partida, a diretoria do Paraná Clube entrou com uma representação contra o árbitro Wilson da Conceição, escalado para dirigir a partida. Mas a queixa não tem nada a ver com o ABC, ou com o que pode ter acontecido aqui, e diz respeito a um jogo do ano passado ainda na Série A do Brasileiro





Ficha Técnica



ABC

Raniere; Luisinho Netto, Paulo César, Márcio Santos e Panda; Alexandre Oliveira, Márcio Hahn, Leandro Sena e Fabiano Gadelha; Ivan e Ronaldo Capixaba.

Técnico: Arthur Neto



Paraná

Mauro; Murilo, Leandro, Fabrício e Fabinho; Agenor, Pituca, Kléber e Cristian; Cristiano e Ricardinho.

Técnico: Paulo Comelli



Local: Estádio Frasqueirão, em Natal – RN

Data: 20/09/2008

Horário: 16 horas

Árbitro: Wilson Souza de Mendonça – PE