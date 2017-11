Coleta Seletiva precisa de mais divulgação

Lixo depositado em Cidade Nova é separado pelos catadores e vendido.

A decomposição do lixo pode demorar entre três meses e um milhão de anos, dependendo do tipo de material. Apesar disso, parte da população natalense não tem conhecimento da importância da coleta seletiva. Pelo menos, é o que acredita os que trabalham com reciclagem.Vivendo do que é retirado do lixo desde os 12 anos, José Anderson afirma que há pouca informação. “Tem casas em que as pessoas não sabem nem o que é coleta seletiva”, lamenta o encarregado de turma da Associação dos Catadores de Material Reciclável (Ascama). Ele espera que haja mais divulgação.O gerente de Meio Ambiente da Urbana, Paulo Humberto, salienta que palestras e trabalhos educativos são feitos constantemente." Além da divulgação formal, fazemos também teatro nas escolas".Os bairros sob responsabilidade desta associação – cinco no geral, cada uma com áreas especificas – são Quintas, Nova Paramirim, Nazaré, Dix-sept Rosado, Jiqui, Ponta Negra, Lagoa Nova e Pirangi.A cada dia da semana a carro da coleta seletiva passa por uma localidade e recolhe o lixo. O material é destinado ao “lixão” de Cidade Nova, onde fica situado o galpão da Ascama. Na Associação, os tipos recicláveis são separados e a cada 15 dias são vendidos para mais de 50 empresas.“Antes, quando a gente trabalhava direto no lixo ganhava mais, mas não tinha estrutura e ficava em contato com animais. Era no sol e aqui a Urbana cedeu um prédio”, compara. Os antigos catadores do “lixão” estão inseridos hoje nas diversas associações, embora o número em 2004, quando o aterro foi fechado, era de 314. Atualmente, são 260.

Autônomos

Talvez descontentes com um lucro menor, muitos catadores não se integraram às associações, o que pode ter contribuído para a disposição dos resíduos sólidos clandestinos.Catadores com carroças passam nas ruas e levam todo o lixo da residência. O destino dado, no entanto, não é o mais adequado. O bairro do Bom Pastor, atrás do cemitério público, é um exemplo de depósito de lixo. Há anos os carroceiros e até empresas particulares despejam o lixo na área.

Usina

Usina de Triagem está desativada desde 2006.

Essa obra custará R$ 930 mil. “Durante o tempo de funcionamento não houve nenhuma manutenção e por isso a esteira quebrou”, explicou o chefe de operações da Urbana, Diogo Santos.

Decomposição

» Papel – 3 a 6 meses» Tecido – 6 meses a 1 ano» Filtro de Cigarro e Chiclete – 5 anos» Madeira pintada – 13 anos» Nylon – mais de 30 anos» Plástico e Metal – mais de 100 anos» Vidro – 1 milhão de anos» Borracha – tempo indeterminado