Jornalistas correspondentes lançam livro inédito no Intercom 2008

O livro "O Brasil dos Correspondentes", tem pré-lançamento nesta quinta-feira (4), entre as 14h e 17h30, no III Publicom (Encontro de Autores e Leitores de Publicações em Comunicação), dentro da programação do Intercom 2008, no Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) da UFRN.Organizado pelos jornalistas Verónica Goyzueta, Jan Rocha e Thomas Milz, o livro que reúne mais de 30 artigos de jornalistas internacionais que, com seu olhar diferenciado de estrangeiros, fazem o seu relato dos últimos 30 anos da história do Brasil, abordando aspectos políticos, econômicos, sociais e da própria profissão de correspondentes.No livro, são retratados momentos marcantes da história do Brasil recente como o Movimento Sindical, a ação da Pastoral, as Diretas e seus principais líderes, o Impeachment de Collor, a abertura econômica, o Real e a impressionante ascensão de Lula ao Planalto.São abordados ainda alguns temas importantes na vida sócio-cultural do país, como a questão indígena, o movimento tropicalista, o etanol e o futebol.A obra tem apresentação do jornalista Alberto Dines, criador e editor do programa Observatório da Imprensa, e conta com fotografias de Paulo Fridman, Roberto Cattani e Thomas Milz.O lançamento oficial será no dia 25 de setembro na FNAC Pinheiros, em São Paulo.

Pré-lançamento do livro “O Brasil dos Correspondentes”

III Publicom - XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação (INTERCOM 2008)Quinta-feira - 04/09/2008,Das 14hs às 17h30Local: Auditórios do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) – Campus Universitário, UFRN