STTU interdita Itapetinga para chegada de Lula Os carros estão desviando pela avenida Apucarama, ruas Xombre, Camboriú e Taraúca.

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito Urbano (STTU) disponibilizou 40 homens para trabalhar na orientação do trânsito, nos trechos interditados da Avenida Itapetinga, que receberá a visita do presidente Luís Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira (19).



Desde às 6h dessa quinta-feira (18), que está interditado o trecho da Itapetinga com a Avenida das Fronteiras, entre as ruas Araguaí, Caratinga e Tatuí. A previsão é que o local esteja liberado aos veículos no sábado (20) partir das 6h.



Segundo o inspetor Carlos, a expectativa é desmontar o palco do evento, que acontece às 17h, o mais rápido possível, para liberar o trânsito. Durante a intervenção, carros estão desviando pela avenida Apucarama, ruas Xombre, Camboriú e Taraúca, onde poderão acessar a Av. da Fronteiras e o trânsito estará livre.



O telefone 156 estará à disposição dos usuários para ocorrências no trânsito.