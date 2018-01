Médicos do Estado paralisam nestas quarta e quinta

Os médicos do Estado decidiram em assembléia, na noite desta segunda-feira (22), no Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte, realizar paralisação de advertência nestas quarta (24) e quinta-feira (25).Os profissionais reivindicam um reajuste salarial de 23%, que corresponde à defasagem acumulada desde que foi feito o cálculo para implantação do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração em 2006; melhoria das condições de trabalho e aumento do número de profissionais, já que as escalas desfalcadas causam transtornos ao serviço e acúmulo de atividades para os médicos; resgate da dignidade do trabalho do médico, que vem sofrendo acusações sistemáticas dos gestores que não conseguem resolver o problema da saúde; e o pagamento dos atrasados do PCCR dos meses de junho, julho e agosto.Durante a paralisação de dois dias irá trabalhar apenas 30% do efetivo, os atendimentos ambulatoriais e eletivos serão suspensos e serão mantidas apenas as urgências e emergências.Nos dois dias ainda serão realizadas manifestações em conjunto com os demais profissionais da saúde. Na quarta-feira (24), os médicos passarão o dia em frente ao Palácio da Cultura, onde está funcionando a Governadoria; e na quinta-feira (25), o protesto será na porta do hospital Walfredo Gurgel.

* Assessoria de imprensa.