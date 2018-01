Quadrilha rende vigilante e rouba dinheiro de caixa-eletrônico do BB

Fred Carvalho Caixa foi arrombado na manhã desta terça, em Parnamirim

De acordo com o delegado de Parnamirim, Graciliano Lordão, os cinco homens chegaram ao centro administrativo em um carro ainda não identificado e renderam o vigilante.“De acordo com o vigilante, quatro homens armados desceram do veículo e o renderam. Em seguida, foram até o caixa-eletrônico e roubaram todo o dinheiro que havia na máquina, fugindo em seguida”, contou o delegado.Os bandidos usaram uma furadeira para arrombar o caixa. Além do vigilante, os criminosos também renderam seis funcionários do setor de serviços gerais da Prefeitura, que fica na Brigadeiro Everaldo Breves.Antes de fugir, os criminosos ainda roubaram as seis munições do revólver do vigilante para evitar que ele reagisse. O caso será investigado pela equipe da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos (Defur). O titular da delegacia, Márcio Delgado varandas, esteve no local do crime na manhã desta terça e disse que vai colher depoimentos das vítimas e analisar as imagens do sistema de segurança para tentar identificar os bandidos.

* Atualizada às 11h24.