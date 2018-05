Quadrilha faz quatro reféns durante assalto à distribuidora de alimentos Quatro homens armados e encapuzados invadiram a distribuidora de alimentos Kero Kero na madrugada desta quarta. Bando levou cerca de R$ 10 mil da loja.

Quatro homens armados e encapuzados invadiram a distribuidora de alimentos Kero Kero na madrugada desta quarta-feira (22) e mantiveram funcionários reféns durante um assalto. Um motorista, um vigia e dois ajudantes ficaram sob a mira de revólveres por cerca de duas horas. A quadrilha roubou cerca de R$ 10 mil da loja.



Os assaltantes aproveitaram o momento em que um caminhão da distribuidora entrava pelo portão para anunciar o assalto. “Eles renderam o motorista e o vigia e, com armas em punho, anunciaram o assalto. Quando entraram na loja também renderam os dois ajudantes que iriam descarregar o caminhão”, falou José Lobo de Medeiros, que é proprietário da distribuidora. O vigia chegou a levar uma coronhada na cabeça, mas passa bem.



Assim que entraram na loja, os bandidos foram direto para um cofre que fica em um escritório. “Eles arrombaram esse cofre com marretas”, frisou José Lobo. Cerca de R$ 5 mil em dinheiro estavam nesse cofre. “O restante eram cédulas antigas, que eles não levaram”.



Em seguida, a quadrilha se dirigiu a um outro cofre. “Mas não havia nada lá porque já havíamos depositado no banco o dinheiro arrecadado durante o dia. A única coisa que levaram a mais foi um cheque de mais de R$ 5 mil”, falou o empresário.



Após quase duas horas dentro da loja, os quatro assaltantes foram embora sem deixar pistas do paradeiro. A polícia chegou a fazer buscas na região, mas não conseguiu localizá-los. O empresário José Medeiros já registrou a ocorrência. O assalto será investigado pela equipe do 2º Distrito Policial de Parnamirim, em Nova Parnamirim.