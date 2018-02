TRE apreende jornal que estava sendo distribuído com adesivos de Micarla

Camila Kateb Exemplar apreendido pelo TRE: adesivos e cópia do Diário de Natal encartados no Jornal de Hoje.

Um montante de cerca de 800 exemplares do

Jornal de Hoje

que estavam sendo distribuídos gratuitamente no cruzamento das av. Capitão Mor Gouveia e Romualdo Galvão foram apreendidos neste sábado (4).

Jornal de Hoje

com a manchete: ”Micarla vence no primeiro turno com uma maioria de 80 mil votos” trazia encartado dois adesivos com o número da candidata da coligação “Natal Melhor” e uma cópia da primeira capa do

Diário de Natal

com a manchete "Micarla sobe e Fátima cai após a passagem de Lula", de dias atrás.Os exemplares, que normalmente custam R$ 1,25, foram apreendidos pelo Tribunal Regional Eleitoral e encaminhados para a 69ª. zona eleitoral. Membros da coligação “União por Natal”, de Fátima Bezerra, também filmaram e tiraram fotos.Horas após a apreensão, o TRE recebeu a denúncia de que os jornais também estavam sendo distribuídos em postos de gasolina da av. Prudente de Morais de Lagoa Nova.O ato é considerado crime eleitoral por pelo menos dois motivos: fazer propaganda de candidatos em jornal impresso após a quinta-feira (2) e abuso do poder econômico. Além disso, deverá ser analisado em que medida o crime interferiu no resultado do pleito.Dependendo do enquadramento do crime, o jornal pode ser condenado a pagamento de multa e a candidata Micarla de Sousa ter seu registro cassado.