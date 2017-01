Garibaldi apóia Gilmar Mendes e diz que excessos da PF são desnecessários Presidente do Senado defende que deve haver uma certa moderação da Polícia Federal nessas operações.

O presidente do Senado, Garibaldi Alves (PMDB-RN), apoiou nesta quarta-feira (9) as declarações do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, sobre os excessos da Polícia Federal durante suas operações.



“Acho que o presidente do Supremo tem razão. Deve haver uma certa moderação da Polícia Federal nessas operações. Aqui e acolá se registram excessos que não são necessários. Procedimentos que extrapolam”, concordou Garibaldi.



Gilmar Mendes criticou na noite de ontem (8) as ações da PF na Operação Satiagraha, que resultou nas prisões do ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, do banqueiro Daniel Dantas e do empresário Naji Nahas acusados de crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e formação de quadrilha.



O ministro considerou esse procedimento da Polícia Federal “dificilmente compatível com o estado de direito” e também condenou “o uso abusivo de algemas”, acrescentando que “tudo isso terá que ser discutido”.



Garibaldi acrescentou ainda que “a Polícia Federal tem demonstrado desenvoltura referente a essas operações, mas isso não deve ser motivo para exagero nem contra pobres nem contra ricos”.