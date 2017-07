Fátima diz que administração será "sintonizada" com o Governo Lula

Diógenes Dantas – Por que a senhora quer ser prefeita de Natal?

Fátima Bezerra -

Represento aqui o PT e muitas pessoas que sonham em fazer uma gestão democrática e popular. Minha atuação nos seis anos como deputada federal foram de aprendizado, principalmente, em questões administrativas. Tenho o apoio da governadora do Estado, do presidente do Senado, principalmente, o apoio do presidente Lula. Minha gestão será sintonizada com esse projeto nacional. Natal vai crescer com qualidade de vida. As prioridades de nosso governo serão o saneamento e o transporte público, mas sem esquecer da saúde, educação e outros setores.