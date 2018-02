PRF apreende cestas básicas com suspeita de pertencerem a Gilson Moura

Gabriela Duarte Gilson Moura é acusado de distribuir cestas básicas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carregamento de cestas básicas, nesta sexta-feira, em Parnamirim. Segundo o responsável pelo Núcleo de Comunicação da Polícia, o inspetor Roberto Cabral, os produtos pertencem ao candidato a prefeito Gilson Moura (PV).



No primeiro dia da Operação Eleições 2008, a PRF já realizou uma apreensão na sexta-feira (3) às 23h, de Lindomar dos Santos Lima, de 41 anos, no Km 108 da BR 108, em Parnamirim/RN.



Ele além de conduzir o veículo VW Saveiro, de placas MOH 2380/RN, em estado de embriaguez alcoólica, foi flagrado transportando cestas básicas e dinheiro para serem entregues a possíveis eleitores.



Juntamente com Lindomar, que é funcionário da Câmara de Vereadores de Parnamirim, ainda foram encontradas listas com nomes e números de títulos de eleitores com endereços das pessoas a quem se destinavam as doações, além de vários cartazes do próprio candidato Gilson Moura. A PRF apreendeu todo o produto que pertencia ao referido candidato.



De acordo com Roberto Cabral, a ocorrência foi encaminhada à Superintendência de Polícia Federal, em Natal, onde foi lavrado o flagrante.



A PRF faz um balanço da operação para divulgar mais detalhes, mas de acordo com a assessoria de imprensa do candidato, as cestas pertenciam a um candidato de Maurício Marques, do PDT. A denúncia teria sido feita pela militância de Gilson Moura.