ABC e América ficam no 0 x 0 - análise

Vlademir Alexandre Chance mesmo de gol cada um clube teve uma, real, mas desperdiçou.

ABC segue sem vencer no Estádio Frasqueirão - quatro jogos - e vê os quatros primeiros colocados se distanciarem cada vez mais de seu alcance. Já o América continua na última colocação, sem conseguir a vitória que precisava para uma nova largada na competição.



O empate de 0 a 0 hoje à noite acabou sendo justo, afinal chance mesmo de gol cada um clube teve uma, real, mas desperdiçou. O ABC com mais volume de jogo, mais posse de bola, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo continuou forçando, no entanto, sem qualidade, na base do abafa.



O América melhorou no setor defensivo, que conseguiu segurar o ataque do América, mas continuou apresentando os mesmos problemas de articulação de jogadas. Dependia de Souza, só, porém a bola chegava pouco no jogador que, mesmo assim, ainda foi destaque do seu time no primeiro tempo.



Os goleiros praticamente não trabalharam na primeira etapa, a briga se concentrava no meio-campo, sempre muito truncado e faltoso.



No segundo tempo, com a entrada de Ivan, o ABC melhorou sua força de ataque, no entanto, com as saídas de Bosco, Rodriguinho e Alexandre o time perdeu o poder de rotatividade, a bola passou a ser rifada muito mais, forçada na base da ligação direta. O atacante Ronaldo Capixaba mostrou-se inoperante, e nada fez.



É claro que a pressão foi maior pelo lado do ABC, mas sempre de forma atabalhoada. E a defesa do rubro, volto a dizer, resistiu muito bem. Em contra-ataques, o América às vezes amaeçava e foi numa destas investidas que o meia Fábio Neves quase marca, obrigando Paulo Musse fazer uma defesa no puro reflexo.



Fica evidente que, ao mudar peças do meio-campo, o treinador do ABC não percebe que o time perde em qualidade, tentando vencer somente na quantidade de jogadores no ataque. Isso está provado, na maioria das vezes não funciona. Quem vai fazer a bola chegar na frente?



No final, sob a reclamação dos americanos, que tinham uma falta mais ou menos perigosa para bater, o árbitro Wellington Abade encerrou a partida.



Com o empate, novo tropeço dentro de casa o quarto -, o alvinegro ocupa agora a 11ª posição, com 15 pontos ganhos. O América é último colocado com 8.





Atuações do ABC



Paulo Musse - não teve muito trabalho na partida, fez apenas uma defesa importante na chance de Fábio Neves. Firme como sempre, passa tranqüilidade à defesa e ao resto do time. Nota 7,5



Márcio Santos - voltou bem com sempre, fechando bem os espaços pelo lado direito e não dá espaços por baixo e por cima. Com sua volta, não sei se coincidência ou não, a defesa errou muito menos. Ainda apareceu com perigo na frente e quase marca. Nota 8



Paulo César - voltou a ser o jogador sóbrio e seguro de sempre, ganhando quase todas as jogadas na antecipação, além de fazer um bom trabalho de cobertura dos dois lados. Nota 7,5



Ben-Hur - marcou bem e saiu, como sempre, com segurança para iniciar as jogadas da defesa em ligação com o meio-campo. Cometeu algumas faltas, mas não foi imprudente. Nota 7



Bosco - fez um bom primeiro tempo, é sempre com ele as jogadas de maior perigo do ABC, nas bolas paradas ou nas passagens. Saiu no meio do segundo tempo por opção tática que considero errada. Nota 7,5



Adelmo - fez o que lhe cobram sempre: correr atrás, desarmes e muitas faltas. Continua sendo um jogador útil, mas limitado. Nota 6,5



Márcio Hahn - é um volante moderno que desarma e sai para o jogo, faz bons passes, inversões, além de também aparecer na frente como opção. Caiu um pouco de produção no segundo tempo porque, de novo, perdeu a sua referência sempre que pega a bola. O Rodriguinho. Nota 8.



Allyson - foi eficiente no apoio, mas não tanto quanto nas partidas anteriores. No segundo tempo se limitou a levantar a bola na área na diagonal, quando deveria procurar o fundo do campo. Nota 7



Rodriguinho - fez um ótimo primeiro tempo, armou algumas boas jogadas, tentou penetrações e tabelas e foi dele o chute mais perigoso na primeira etapa da partida. Seu toque é rápido, faz o time andar, obriga os alas a aparecerem. Saiu por opção do treinador no meio do segundo tempo. Nota 7,5



Alexandre - um atacante de muita qualidade e que vem caindo um pouco de rendimento no segundo tempo claramente sentindo a pressão do banco - Ivan e Ronaldo -, não deveria ter saído, pois com ele o ABC teria dois atacantes abertos e verticais. Nota 7



Valdir Papel - não fez gol que é o que se espera dele, mas foi o lutador de sempre, abrindo espaços e dificultando a vida da defesa adversária. Nota 7



Ivan - entrou bem no jogo, levou muito perigo, bateu no gol, e se tivesse quem o acionasse melhor quando entrou poderia ter decidido ou ajudado a decidir a partida em favor do ABC. Nota 7,5



Ronaldo Capixaba - o mais fraco jogador do ABC na partida. Entrou e errou quase tudo. Sem nota.



Jean Carioca - entrou e tentou articular algumas jogadas, mas só no comecinho, depois caiu de produção e sumiu do jogo. Sem nota.



Ferdinando Teixeira - tentou tornar mais ofensivo e efetivo o time no segundo tempo. Errou anas substituições. Acertou com Ivan, é bem verdade, mas tirou o atacante que não devia. Nota 6





Atuações do América



Fabiano - fez duas ou três boas defesas e mostrou segurança e entendimento com sua defesa. Nota 7,5



Maizena - novamente realizou um bom jogo. Com ele o América fez suas melhores investidas de ataque, com a vantagem de não correr riscos levando bolas nas costas. Tem bom passe e não se afoba com a marcação. Um dos poucos no América. Nota 7,5



Anderson Bill - teve uma atuação de destaque pela luta e valentia na briga por todas as bolas, por cima e por baixo. Só peca enormemente qaundo tem a bola nos pés, não sabe então que fazer. Nota 6,5



Robson - foi na mesma batida do companheiro, sendo que é melhor na distribuição das jogadas. Só está precisando de mais confiança para ser o jogador da saída de jogo. Nota 7



Márcio Rosário - eficiente na marcação, mas muito mal no apoio e nas ligações com o meio-campo em saída de jogo. Nota 6



Jeferson - bom marcador, muito lutador, mas faz muito mal a distribuição de jogadas, pelo menos o foi nesse jogo. Dando-se o desconto de ser um clássico, foi bem. Nota 6,5



Júlio Terceiro - outro que mostrou ser muito lutador e conseguiu parar as várias jogadas de criação do ABC. É outro que também não tem bom passe, talvez por isso a dificuldade do América na ligação. Nota 6,5



Romeu - não entendi sua permanência em campo. Apenas fechou espaços no meio-campo, e não deu qualidade nenhuma ao time quando tinha a bola . Nota 5



Souza - poderia ter rendido muito mais se a bola chegasse mais redonda nos seus pés. Mas ainda foi dele as melhores jogadas de ataque, com passes desconcertantes, e sempre encontrando um jeito de se livrar da marcação. Saiu no meio do segundo tempo. Nota 7,5



Max - correu para lá, para cá, e quando Souza estava com a bola ele não aparecia bem. Saiu no segundo tempo. Nota 5



Geovanne - confuso, tenta jogadas individuais que nunca dão em nada, além de passar muito mal a bola. Ficou fácil marcá-lo já que se prendia ao lado direito do campo. Nota 5



Fábio Neves - entrou bem. Se não mudou a cara do jogo para o América pelo menos incomodou muito mais, além de, com velocidade, quase marca o gol da vitória. Nota 6,5



Marcelo Nicácio - entrou no segundo tempo e fez um pouco mais que Max. Se mexeu e incomodou, pelo menos. Nota 6.



Ruy Scarpino - errou nas substituições pois não conseguiu dar cara nova ou fazer o time segurar a posse de bola. Armou bem o time atrás, só. 6