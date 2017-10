Comissão Mista do Congresso ouve autoridades sobre denúncia de grampos A reunião começa às 14h30 no Senado.

A Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional (CCAI) reúne-se nesta ter;a-feira (9) para ouvir o ministro Jorge Armando Félix, do Gabinete de Segurança Institucional, o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), delegado Paulo Lacerda - que está temporariamente afastado do cargo - e o diretor-geral do Departamento de Polícia Federal, Luiz Fernando Corrêa, sobre a denúncia de grampos de conversas telefônicas de autoridades dos três Poderes. A reunião começa às 14h30 no Senado.



Matéria publicada no dia 30 de agosto pela revista Veja reproduz uma conversa telefônica entre o presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o senador Demóstenes Torres (DEM-GO). A revista diz que teve acesso aos documentos por meio de um servidor da Abin, que pediu anonimato.