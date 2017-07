Equipe de atletismo segue neste domingo para Pequim

A grande maioria dos 45 atletas que compõem a equipe brasileira de atletismo, que competirá nos Jogos Olímpicos de Pequim, segue viagem neste domingo (10) para a capital chinesa, onde ficarão hospedados na Vila Olímpica.Na Vila, já está o triplista Jadel Gregório, que participou do desfile das delegações na sexta (8). No domingo, além deles e dos 36 atletas que seguirão de Macau, outros três nomes se incorporarão à equipe: o barreirista Mahau Suguimati, a maratonista Marily dos Santos e o marchador José Alessandro Bagio. Mahau irá diretamente do Japão, onde vive Bagio e Marily têm viagem marcada para esta noite, em São Paulo.Os outros cinco atletas viajarão de São Paulo, nos próximos dias: os marchadores Tânia Spindler (dia 9) e Mário José dos Santos Jr. (10), os maratonistas Marilson dos Santos e José Teles de Souza (13), e Franck Caldeira (dia 14)."A Marily está bem treinada e viaja confiante", explicou seu marido e treinador, Gilmário Madureira. "Ela fez três semanas de treinamento em altitude, na cidade de Paipa, na Colômbia (no Camping CBAt em preparação para os Jogos Olímpicos). Foi muito bom, porque estávamos lá com o Marilson, o Teles, o Mário. Ela segue em busca de uma boa colocação. Até porque terá uma semana de adaptação, até o dia da prova", completou o técnico.Para o chefe da equipe, Martinho Santos, o período em Macau foi positivo. "Os atletas estão adaptados ao fuso horário e ao clima quente e abafado desta época do ano na China", afirmou o dirigente. "O planejamento foi seguido à risca e os atletas estão praticamente prontos para a competição", completou.Também o treinador Nélio Moura mostrou otimismo em um bom desempenho do Brasil nos Jogos. Responsável por nomes como os saltadores Jefferson Sabino, Maurren Maggi, Keila Costa e Gisele de Oliveira, Nélio acha que o País "tem reais chances de voltar para o Brasil com medalhas. Acredito que teremos motivos para comemorar". Nélio também é técnico do campeão mundial do salto em distância masculino, Irving Saladino (Panamá).

* Fonte: www.cbat.org.br.