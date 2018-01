Calçada do shopping Via Direta amanhece coberta por panfletos contra Fátima

Reprodução Panfleto usa programa de televisão da TV Globo para satirizar coligação “União por Natal".

Os panfletos, entitulados “As trapalhadas da grande família”, associam os personagens do programa de televisão da TV Globo aos aliados da coligação “União por Natal”, de Fátima Bezerra, e não são assinados. Os mesmos papéis já haviam sido distribuídos na época da convenção do PSB, em junho.Outro material, também não assinado e ridicularizando Fátima Bezerra, foi jogado na madrugada de 4 de setembro em bairros da zona norte. Pela similaridade na diagramação e no tipo de papel, é possível que os dois panfletos sejam do mesmo autor.Distribuir material não assinado e que ridicularize candidatos em época de campanha é considerado crime pela Justiça Eleitoral e o autor, caso seja encontrado, pode pagar com multa ou ficar inelegível. Em relação aos panfletos distribuídos na zona norte, a Polícia Federal já foi acionada pelo Ministério Público para instauração de um inquérito civil. O processo deve ultrapassar o dia das eleições.