Miguel Weber prega cautela para micarlistas

Júlio Pinheiro Micarla de Sousa encerra eventos de campanha com comício no largo da Semov.

Participando do último evento de rua da campanha de Micarla no primeiro turno, Weber disse que mais importante dos que os números vem sendo a receptividade da população à candidatura de Micarla, o que aumenta a confiança dos correligionários em uma vitória já no primeiro turno. Porém, Weber prefere aguardar para contar com a vitória.“Eu sou muito pé no chão com relação à campanha, mas a sensação que temos é de vitória já no domingo (5). Mas eu prefiro aguardar o resultado das urnas e, depois, se tudo der certo, comemorarmos bastante”, disse Miguel Weber.A irmã de Micarla, Priscila de Sousa, não tem a mesma cautela do cunhado. Também participando da campanha, a caçula demonstrava empolgação e extrema confiança na vitória de Micarla já no primeiro turno.“Não falo nem como irmã, mas como eleitora. Não existe segundo turno. O que a gente vê é que a vitória será já no domingo”, falou a apresentadora.Durante a caminhada de Micarla nas Rocas – que vai até ao largo da Semov, onde se encerra a campanha de rua da candidata –, estiveram presentes os senadores José Agripino e Rosalba Ciarlini, ambos do DEM, além dos deputados Robinson Faria (PMN), Ricardo Motta (PMN), do deputado federal Fábio Faria (PMN), do candidato a vice-prefeito Paulinho Freire (PP), e vários candidatos a vereador em Natal.