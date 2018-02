Assessoria de Gilson garante que "é contra qualquer distribuição"

A assessoria de imprensa do candidato a prefeito de Parnamirim, Gilson Moura, do Partido Verde, entrou em contato com a reportagem do Nominuto.com onde afirma que “tanto o candidato, quanto à coligação, não autoriza o apoio de qualquer distribuição a eleitores”.



“A coligação tem o compromisso de cumprir todas as regras eleitorais”, afirma ainda a assessoria.