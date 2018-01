Deputados chamam Lula de embriagado e Mineiro se revolta.

Arquivo Mineiro se revolta com ataques de deputados a Lula.

Mas o que deveria ser um debate entre "lords" se transformou em um bate-boca entre situação e oposição. De um lado, o deputado Zé Dias (PMDB), os democratas Leonardo Nogueira e Getúlio Rêgo, além do tucano Luiz Almir. Do outro, o petista Fernando Mineiro.O deputado José Dias iniciou o debate ao ler trechos de um texto veiculado em coluna social, de um jornalista da imprensa local, sobre as palavras de Lula contra o senador José Agripino (DEM), durante comício na zona norte.“Não sou eu quem diz, está nos jornais”, declarou, logo após afirmar que não esteve no evento, nem ouviu o discurso do presidente. Mas, em tempo, disse assumir a responsabilidade do que repercutiu ali no plenário.“Eu não sou do DEM e tenho o meu voto para o senado definido para Garibaldi, mas não posso deixar de comentar o que os jornais publicaram”, se explicou o peemdebista.Para ele, o presidente cometeu “uma diminuição vergonhosa da dignidade do cargo de presidente da República ao vir aqui e desrespeitar a população atacando de maneira abusiva um político do estado”.Zé Dias não se limitou a criticar a atitude contrária do presidente ao líder democrata. Enquanto se pronunciava, em vários momentos chamou o presidente de anti-Cristo e disse claramente que ele “estava embriagado”, palavras endossadas pelo deputado Getúlio Rêgo (DEM), que foi mais detalhista e atribuiu as atitudes de Lula à “Ypióca que ele teria bebido em Mossoró”, insinuando que o líder petista estava, literalmente, sob efeito de álcool.“Em Mossoró, o presidente disse que ele tem que governar para todos os partidos, mas eu não sei que mudança brusca foi essa que quando chegou em Natal já não era mais assim”.O deputado Luiz Almir, que vota declaradamente na deputada Micarla de Sousa (PV), candidata adversária da correligionária de Lula, falou pouco em José Agripino, mas não se conteve e defendeu a pevista.“Quando ele disse que a candidata, em primeiro lugar na preferência, não tinha caráter para ser candidata por ser jornalista ele atacou todos os profissionais dessa área e as mulheres. Ele foi muito infeliz na metade da garrafa da Ypióca”.Para a oposição, ao fazer comentários sobre Agripino e Micarla, o presidente Lula “agrediu a população do estado”. Mais contido, o deputado Leonardo Nogueira (DEM), não concordou com os colegas que acusavam o presidente de ter bebido, mas lamentou o fato de sua mulher, a prefeita de Mossoró e candidata à reeleição, Fafá Rosado, ter sido “desaconselhada” de ir receber o presidente no aeroporto.O deputado Fernando Mineiro rebateu. “Aqui está havendo uma tentativa absurda de inverter os fatos”. O petista se referiu primeiro ao episódio de Fafá Rosado, que, segundo ele, não foi impedida de receber o presidente, “mas aconselhada a não fazê-lo por já responder a um processo de cassação” em virtude da participação em um evento administrativo.Indignado com a situação, Mineiro relacionou todos os termos usados pelos parlamentares para se referir a Lula e que na opinião dele foram bem diferentes do tom usado no discurso do presidente em relação a Agripino.“Eu desafio qualquer um a tirar um ataque pessoal no discurso dele. Não tem. Agora a oposição pode chamá-lo de embriagado, sem noção, até de anti-Cristo. Isso é um total desrespeito ao presidente Lula".Mineiro disse assinar embaixo a tudo que o presidente falou em Natal e se dirigiu aos opositores do governo. “Sabe por que essa manipulação? É porque antes a campanha em Natal estava muito boazinha e diziam que todos pertenciam à base de Lula, aí ele veio aqui e disse que não. Disse que o outro lado não é de Lula, é do adversário dele, aí se desesperaram”.