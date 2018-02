Nova pesquisa Consult aponta Micarla com 47% e Fátima com 31% Números revelam que a diferença da candidata do PV sobre todos caiu de 6,8% para 5,4%.

A pesquisa da Consult, divulgada nesta sexta-feira (3), no jornal Tribuna do Norte, aponta que a vantagem da candidata Micarla de Sousa (PV) sobre todos os outros candidatos caiu de 6,8% para 5,4%, o que torna indefinido a possibilidade da eleição acabar no primeiro turno, no próximo domingo (5).



De acordo com os números da Consult, Micarla de Sousa aparece com o percentual de 47,5% das intenções de voto. Já a segunda colocada Fátima Bezerra (PT) aparece com 31,8% na preferência do eleitor natalense. Em terceiro lugar está o candidato Wober Junior (PPS), com 5,4% das intenções de votos.



A pesquisa revela também o candidato Miguel Mossoró (PTC) com 2,2%, Joanilson de Paula Rêgo (PSDC) com 1,7% e Sandro Pimentel com 0,5%. Ainda segundo a Consult, o candidato Dário Barbosa (PSTU) também aparece com 0,5% das intenções de votos. Já o candidato Pedro Quithé (PSL) não foi citado.



Além desses números, 4,8% dos entrevistos declararam ainda não saber em quem votar. Outros 5,7% disseram que não votarão em nenhum dos candidatos. No total, foram ouvidas 1.200 pessoas entre os dias 1 e 2 de outubro. A pesquisa foi registrada na 3ª zona eleitoral com o número 1586/2008.