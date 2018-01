Polícia Federal prende austríaco com oito quilos de cocaína no aeroporto Augusto Severo

Cedida/PF Fiscalização de rotina da PF resultou na apreensão de 8,44 quilos de cocaína pura

O flagrante aconteceu quando os policiais da DRE e da Delegacia de Imigração procediam a fiscalização de rotina junto aos passageiros da ala de embarque internacional e ao passar a bagagem do estrangeiro, o raio X acusou um material suspeito.Identificado o proprietário, foi este conduzido até a sala da Polícia Federal para que acompanhasse a inspeção. Ao ser aberta a mala diante das testemunhas, escondidos no forro lateral e no fundo falso, foram encontrados vários pacotes plásticos cheios de cocaína.Preso em flagrante e levado para a Sede da Polícia Federal, onde se encontra à disposição da Justiça, durante o seu interrogatório Markus Prem se recusou a prestar maiores esclarecimentos sobre a origem e o destino da droga encontrada em seu poder, invocando o direito de permanecer calado e só falar posteriormente em juízo.Somente este ano, a Polícia Federal já prendeu em flagrante no aeroporto Augusto Severo, 14 pessoas acusada der tráfico internacional de drogas, desse total, 10 eram estrangeiras e, em comum, o fato de que todas portavam cocaína.

* Fonte: PF/RN.