Urnas com defeito atrasam votação em Pernambuco No interior e nos bairros da Água Fria, Fundão e Boa Viagem.

Recife - Mais de cem urnas eletrônicas em Pernambuco, fabricadas em 1998, estão apresentando problemas técnicos e ocasionando a suspensão da votação em várias seções no estado e também nos bairros da Água Fria, Fundão e Boa Viagem, em Recife.



De acordo com o secretário de Tecnologia de Informação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Pernambuco, Acácio Leite, os técnico estão trocando o cartão de memória das urnas. Segundo ele, até o momento, metade dos equipamentos danificados já foram consertados. Ele ressaltou que os votos dos eleitores que já haviam votado estão preservados.



Leite esclareceu que, apesar de antigas, as urnas foram testadas antes do pleito e não apresentaram nenhum problema. Devido o defeito, há filas para votação em vários pontos da capital e o secretário aconselhou que os eleitores aguardem até as 14h para votar.



O problema com as urnas devem atrasar a apuração dos votos. A previsão é de que os eleitores ainda estejam nas seções após as 17h, horário previsto para o término da votação.