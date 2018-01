Nova edição da revista Papangu nas bancas

Divulgação Nova edição da Papangu traz "Al Cafona" como destaque.

Essa é a estória do famoso, porém desajeitado mafioso-cantor que já enjoou doce de coco. Como é de praxe, a capa aflora os instintos mais primitivos de alguns políticos que adoram processar os que não rezam em suas cartilhas.Em Autores & Obras, o escritor Clauder Arcanjo resenha a obra “Começo de caminho: o áspero amor”, de Renard Perez.Arcanjo também entrevistou, em parceria com o também escritor David Leite de Medeiros, o cronista areia-branquense Francisco Rodrigues da Costa.No “Especial” do mês, Alexandro Gurgel discorre sobre a cidade de Parelhas e traz para as páginas da Papangu “O Boqueirão e as parelhas de vaqueiros nas veredas da serra”. Gurgel ainda assina matéria do Talento Potiguar com “Edi Lima, o comunicador da Serra de Santana”.“Candidatos não são ouro de tolo” de Antônio Alvino, é a Crônica do mês. A escritora Cláudia Magalhães estréia em nossas páginas com o conto “Deus e o Diabo”.Na seção de poesia, participam Luciano Bomfim, Maria Maria, Bartolomeu Correia de Melo, Clauder Arcanjo, Marcílio Medeiros e David Leite.A nova edição da Papangu traz ainda o “Foco Potiguar”, o Pei-bufo com Antonio Amâncio, a seção Papangusando, Artigo, as notas rápidas do “Direto do Cafofo”, e os papangunistas mais invocados da terra de Poti: Damião Nobre, Túlio Ratto, Raildon Lucena, Yasmine Lemos, Antonio Capistrano, Cefas Carvalho, David Leite e Affonso Romano de Sant’Anna.