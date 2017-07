Candidatos voltarão a debater em praça pública

Depois do bairro Alecrim, agora é a vez do centro de Natal, sediar o debate dos candidatos, através do projeto Tribuna Livre. O evento será realizado na Praça Kennedy, a partir das 09h, do sábado (16).O debate está programado para durar cerca de 2 horas. As regras sofreram alterações, após a 1ª edição, ocorrida na Praça Gentil Ferreira e da qual só participaram 3 dos 8 candidatos: Sandro Pimentel (PSOL), Dário Barbosa (PSTU) e Pedro Quithé (PSL).De acordo com o regulamento não acontecerão mais blocos temáticos, a Tribuna será literalmente Livre. Qualquer pessoa poderá perguntar ou indagar sobre o que bem quiser e os candidatos terão o direito de responder.A assessoria do PSOL, organizador do evento informou que o convite foi enviado para todos os candidatos.