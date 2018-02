Candidatos a prefeito fazem último programa no rádio e na TV

Após 42 dias chega ao fim o programa eleitoral gratuito para os candidatos da chapa majoritária. A última participação deles no palanque eletrônico será às 20h30 desta quarta-feira, 1° de outubro. Quem não assistiu, e quiser ainda dá tempo.Durante pouco mais de um mês, os eleitores tiveram a oportunidade de conhecer as propostas daqueles que pretendem governar suas cidades ou ocupar um assento em uma das Câmaras Municipais do estado.Em Natal, oito candidatos a prefeito ocuparam um espaço de 30 minutos, em dias alternados no rádio ou na televisão para levar a mensagem deles e tentar convencer os eleitores de quem é a melhor opção para assumir a função de prefeito.A maioria dos programas apresentou produções de bom nível. Aqueles que não seguiram esta linha, a Justiça Eleitoral se encarregou de suspender, quando necessário.Com as mudanças na legislação eleitoral, as mobilizações de rua ficaram limitadas e os políticos apostaram as fichas nos meios eletrônicos. A tendência é que esta seja a única forma de se fazer campanha, a exemplo do que já acontece em países como Estados Unidos, onde os candidatos pedem voto em lugares fechados.No rádio às 12h30 e 20h os candidatos se apresentam no rádio. Na televisão, o programa eleitoral gratuito vai ao ar, às 13h e 20h30.