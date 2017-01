Médico avalia como preocupante o crescente número de ações de Saúde contra o Estado

Ellen Paes O processo judicial acaba retardando o tratamento, aumentando risco de morte do paciente.

“A situação é preocupante.” Foi dessa forma que o oncologista e hematologista, Francisco Fernandes Júnior classificou o aumento de mais de 100% no número de processos contra o estado para aquisição de medicamentos em tratamentos especiais de saúde.O fato vem sendo repercutido em uma série especial de reportagens desde a última segunda-feira (7) peloSegundo ele, boa parte dos medicamentos que normalmente são essenciais para realizar o tratamento especializado são bastante dispendiosos e não são custeados pelo Governo do Estado.Com o maior esclarecimento da população acerca do direito à saúde garantido pela Constituição Brasileira, a tendência é realmente esse número continuar crescendo.“Fico em uma situação complicada porque o meu dever é salvar a vida das pessoas. Se eu sei que a única forma de salvá-la é através de certo remédio, eu vou requerer esse remédio. E caso o paciente não tenha condições de pagá-lo, eu tenho que orientá-lo sobre a forma como ela pode adquiri-lo.”Só ele atende cerca de dez pacientes que precisam de tratamento especial por mês. De acordo com o médico, desses, apenas três, aproximadamente, chegam a entrar com a impetrar com a ação judicial.“Tentamos de todas as formas. Procuramos ajuda nas secretarias ou com outras instituições. Muitas vezes as pessoas conseguem ou desistem. Em último caso é que recorrem à justiça”, explica.O caminho é o seguinte: o paciente é atendido e o médico dá um laudo atestando qual o tratamento indicado e quais medicamentos devem ser utilizados.Esse laudo é encaminhado pelo paciente à Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat), mesmo sabendo que tais remédios não são disponibilizados. Quando o requerimento é negado, é que o paciente deve procurar um advogado para entrar com a ação judicial.Para ele, o maior problema desse processo é o desgaste emocional e físico ao qual os enfermos são expostos durante o processo judicial. O médico esclarece que isso retarda o tratamento, causa a progressão da doença e aumenta o risco de morte iminente.“Mas já foi pior, o parecer atualmente está mais rápido.” Conforme o oncologista diz, uma decisão judicial hoje sai em torno de dez dias.Questionado sobre como a questão poderia ser solucionada, o médico explica que certos medicamentos são sempre requisitados e que o estado poderia desenvolver uma maneira de inclui-los na lista dos fornecidos gratuitamente.A exemplo do que é feito com o coquetel da AIDS, o governo poderia desenvolver um convênio com os laboratórios para tornar o custo menos pesado para o orçamento público.“Dessa forma, pagando processo por processo, acredito que compromete muito mais o orçamento do estado para a Saúde.”Mas o hematologista acredita que a problemática possa ser amenizada com a recente aprovação da emenda constitucional 29, que obriga a destinação de 11% do orçamento nacional para a saúde. Hoje esse percentual é de apenas 6%.“Com isso acredito que o estado poderá investir mais em uma estrutura preventiva para evitar a ocorrência dessas doenças.”