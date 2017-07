Fátima pretende fazer parceria com Secretaria Nacional de Segurança Pública

Júlio Pinheiro - A segurança pública em Natal é algo que continua sendo considerado um dos mais graves problemas da cidade, principalmente nas áreas periféricas. Apesar de o policiamento ser uma atribuição do Governo Estadual, o que, de concreto, os senhores pensam em fazer para amenizar os problemas de segurança na capital?

Fátima Bezerra -

Pretendo alterar o estatuto da Guarda Municipal para melhorar a questão da segurança pública de Natal. Vamos fazer parcerias com a Secretaria Nacional de Segurança Pública e trazer verbas para melhorar essa questão. Muito se fala que segurança não é problema do município. Eu discordo desse discurso porque as pessoas vivem nas cidades. Vamos aumentar o efetivo da Guarda Municipal para que as praças, as quadras e todos os bens do município sejam protegidos. Teremos vínculo forte com Secretaria Nacional de Segurança Pública e trazer recursos para melhorar a segurança na cidade.