Vereadores decidem investigar prefeito de Apodi Parlamentares querem apurar denúncias relativas a obras que estariam marcadas por irregularidades.

A Câmara Municipal de Apodi, Médio Oeste do RN, decidiu em sessão, na manhã desta quinta-feira (11), investigar o governo do prefeito José Pinheiro Bezerra (PR). A Casa aprovou a instalação de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI).



O Requerimento pedindo a abertura da CEI foi assinado pelos vereadores Aurindo Gurgel (DEM), Dagmar Suassuna (PR) e Edileuza Pereira (PDT) e foi protocolado na sessão desta quinta.



O presidente interino do legislativo apodiense, vereador Tiburcio Marinho (PPS), colocou o requerimento em votação na sessão de hoje. A proposição foi endossada pelos vereadores Nilson Fernandes (PMDB), Eliesio Gomes (PSB), Edileuza Pereira (PDT), Aurindo Gurgel (DEM), Junior Souza (PPS). Os vereadores Ailton Deuzimar (PR), Dagmar Suassuna (PR) e Arnaldo Costa (PP) não participaram da sessão. Arnaldo Costa pediu afastamento da presidência da casa, Dagmar Suassuna e Ailton Targino não justificaram suas ausências.



Vários segmentos da sociedade apodiense acompanharam a votação. Ouviram pronunciamentos garantindo que a CEI vai realizar uma verdadeira varredura nas contas do prefeito Jose Pinheiro Bezerra, inclusive vão pedir apoio ao Ministério Publico Federal, Ministério Público Estadual e à Policia Federal.



Os vereadores estão levantando supostas irregularidades em licitações e obras no âmbito do município. O núcleo do problema é uma denúncia formulada pelo construtor Paulo Lima, da empresa Serra Verde. Ele aponta possíveis irregularidades na gestão de Pinheiro através de um documento contendo mais de 20 folhas que chegou às mãos do vereador Aurindo Gurgel.



Com a confirmação das irregularidades os vereadores podem pedir o afastamento do prefeito Jose Pinheiro Bezerra. Os vereadores também estão estudando a possibilidade de solicitar a presença de técnicos dos Tribunais de Contas do Estado (TCE) e Tribunal de Contas da União (TCU).



Pinheiro não conta sequer com um vereador na Câmara Municipal do Apodi. Também enfrenta paralisação de servidores da Educação e Saúde. Cobram execução no Plano de Cargos, Salários e Carreira.



No campo político ele está eqüidistante da campanha sucessória, sem apoio formal a qualquer um dos dois candidatos a prefeito, a vice-prefeita dissidente Gorete Pinto (PMDB) e o opositor Flaviano Monteiro (PCdoB). Mas há uma corrente de pensamento apontando que essa situação na câmara é uma pressão política para Pinheiro não apoiar Flaviano. Todos os vereadores são alinhados a Gorete.