Dodô é suspenso do futebol por dois anos Flagrado em um exame antidoping em 2007, o jogador foi punido pela corte internacional do esporte .

Depois de muita expectativa, nesta quinta-feira (11), na Suíça, a Corte Arbitral do Esporte suspendeu pelo período de dois anos o atacante Dodô. A punição começou a valer no dia 6 de dezembro de 2007 e tira o jogador dos gramados até novembro de 2009.



Atacante Dodô rescindiu seu contrato com o Fluminense e está sem clube atualmente

Em 2007, então no Botafogo, o jogador foi flagrado no exame antidoping após o clássico com o Vasco, em 14 de junho. Julgado e suspenso por 120 dias pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), ele usou o recurso e, por fim, foi absolvido no Brasil no dia 2 de agosto.



Na época, houve certos protestos, inclusive, de pessoas ligadas ao mundo do futebol, como o técnico do São Paulo, Muricy Ramalho. Em uma fala que protestava contra a decisão do STJD, o treinador chegou a ser indiciado e julgado por ofender o Tribunal, mas foi absolvido também.



Por causa da repercussão do caso, a Fifa decidiu analisar a situação e comunicou a Confederação Brasileira de Futebol que usaria o CAS para uma sentença mais precisa. Na corte, Dodô respondeu pelo Código Mundial Antidoping.



Em maio deste ano, Dodô foi a Lausanne e ficou quase dois dias na sessão do CAS. Na volta, o atacante mostrou-se otimisma com a absolvição. Na Suíça, a defesa do jogador usou um laudo da USP (Universidade de São Paulo) que apontava contaminação por cápsulas de cafeína. Dodô alegou que a substância seria proveniente das cápsulas, que ele estaria tomando com o consentimento dos médicos do Botafogo.



A sentença da corte internacional foi disponibilizada no site nesta quinta. Após o problema no Botafogo, Dodô acabou acertando a sua transferência para o Fluminense para a disputa da Libertadores no começo deste ano.



Ainda nesta quinta-feira é aguardado um pronunciamento oficial por parte do próprio jogador. Dodô rescindiu seu contrato com o Fluminense e atualmente está sem clube.



Fonte: Uol Esporte