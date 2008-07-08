Secretaria de Administração convoca candidatos para devolução da taxa de inscrição do concurso da Sesap

Candidatos têm até o dia 25 de julho para comparecer ao setor de protocolo da Searh.

Redação,
A Secretaria de Estado da Administração e Recursos Humanos (Searh) divulgou no Diário Oficial desta terça-feira (8) a convocação oficial para os candidatos que requereram devolução da taxa de inscrição do concurso público para cargos efetivos na Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap).

O concurso, realizado no dia 23 de março deste ano, foi anulado depois de constatadas diversas irregularidades na aplicação das provas. O concurso oferece 1.500 vagas na Sesap e deve ser realizado novamente em agosto.

Os candidatos convocados para receberem a devolução da taxa de inscrição devem comparecer ao setor de Protocolo Geral da Searh, entre os dias 8 e 25 de julho, no horário das 8h às 17h30.

A Searh está localizada no Bloco 6, do Centro Administrativo do Estado, no bairro de Lagoa Nova, em Natal.

Confira abaixo a lista completa dos convocados:

ALDENYRA ALVES CATÃO
AGOSTINHO SANTOS BRITO
ANA CLAUDIA DE ARAÚJO
ARLINDO DA COSTA MONTENEGRO
CARLOS ALBERTO RIBEIRO 
CÉSAR OCELIANO DA SILVEIRA
CELITA MENEZES PESSOA
EMILIA CRUZ DE OLIVEIRA
EZILTA MARIA DE ARAÚJO 
ELLIS NASA DOS SANTOS
EMANUELLY BERNARDES
ELIAS TEIXEIRA CUNHA
FÁBIO ALEX DIAS DE FREITAS
GEDEÃO BEZERRA GOUVEIA
GILBERTO DE FREITAS CUSTODIO
ISRAEL LÚCIO DE SOUZA
JAMILE OLIVEIRA DA SILVA
JOSEFA LÚCIA MOREIRA
JANAINA DE ARAÚJO MEDEIROS
JOÃO BATISTA MANSO
LENICE FERREIRA DA CUNHA
LUCIANA CLAÚDIA ARAÚJO
KARLA JUDITH LEITE AMORIM 
KLEBER DANTAS DE ARAÚJO
MARA DA SAUDADE DE AZEVEDO
MICARLA DA SILVA MONTE
MARIA APARECIDA FELICIANO
MARCOS DO AMARAL BEZERRA
MARY LUCI ALMEIDA DE OLIVEIRA 
NADEDJA MIRANDA COUTINHO
OSIBIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA 
PATRICK REUTERMANN DE M.COSTA
VALDEMAR PEREIRA DA SILVA 
VALBIA MARIA DE O.MARINHO

ALESANDRA LOPES GALVÃO
AELSON BARBOSA FERREIRA 
ADRIANA FERNANDES DE PAULA 
ANA ELISA FERREIRA DE CASTR
ANILDA DANTAS DA SILVA
ALLISON MOISÉS DE OLIVEIRA
ANE SUSI BARBOSA FERREIRA 
BRUNO CYSNEIROS LIRA 
CAMILA SILVEIRA NOBRE 
CECILIA MARIA COSTA DA SILVA 
CELIELE BARBOSA FERREIRA
CINTIA DE SOUSA HIGASHI
CARLOS ALBERTO SOBRAL 
DENISE CRISTINA DE SOUZA
DORIAN CARLOS SOUSA
ELCIO LEÃO MARTINS 
EVELINE DE ARAÚJO ROCHA 
FRANCISCA JULIANA EMIDIO
FERNANDES COSTA DE LIMA
GEORGIA FERREIRA ROCHA 
HERMANN COSTA GOMES 
HERIKA LAYSE OLIVEIRA SILVA
IVERTON RODRIGO BARBOSA
JOICE MELISSA RAMALHO
JUSSELE LOURENCIO DA SILVA 
JANY WILKA BRITO DOS SANTOS 
LIGIA MARIA DE SOUZA SILVA 
LIGIA REJANE SIQUEIRA GARCIA
MELINA GADELHA CARVALHO
MARCOS CÉSAR SANTIAGO
MÁRIO BARROS MADEIRA FILHO
MARCO ÁURELIO CALIXTO
MARCELLA ROCHELLY COSME 
PAUL ABBOTT DA FONSECA VERAS
RAQUEL TIMBO MEDEIROS
RICARDO CÉSAR DANIEL AMORIM
RENATA PATRICIA DANIEL AMORIM
RENATA DE QUEIROZ MAIA FREITAS
ROBERTA DE QUEIROZ MAIA 
RUTINEIA ARAÚJO DE PAIVA 
KÁCIA RÉGIA RODRIGUES
SHEILA BIANCA DE SOUZA 
SINARA CYBELLE TURIBIO
TERESA CRISTINA CARVALHO 
TERESA RAQUEL TEIXEIRA
WEDELL DE MELO TAVARES 
VANESSA FERNANDA DOMINGUEZ
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