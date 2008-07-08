Secretaria de Administração convoca candidatos para devolução da taxa de inscrição do concurso da Sesap
Candidatos têm até o dia 25 de julho para comparecer ao setor de protocolo da Searh.
O concurso, realizado no dia 23 de março deste ano, foi anulado depois de constatadas diversas irregularidades na aplicação das provas. O concurso oferece 1.500 vagas na Sesap e deve ser realizado novamente em agosto.
Os candidatos convocados para receberem a devolução da taxa de inscrição devem comparecer ao setor de Protocolo Geral da Searh, entre os dias 8 e 25 de julho, no horário das 8h às 17h30.
A Searh está localizada no Bloco 6, do Centro Administrativo do Estado, no bairro de Lagoa Nova, em Natal.
Confira abaixo a lista completa dos convocados:
ALDENYRA ALVES CATÃO
AGOSTINHO SANTOS BRITO
ANA CLAUDIA DE ARAÚJO
ARLINDO DA COSTA MONTENEGRO
CARLOS ALBERTO RIBEIRO
CÉSAR OCELIANO DA SILVEIRA
CELITA MENEZES PESSOA
EMILIA CRUZ DE OLIVEIRA
EZILTA MARIA DE ARAÚJO
ELLIS NASA DOS SANTOS
EMANUELLY BERNARDES
ELIAS TEIXEIRA CUNHA
FÁBIO ALEX DIAS DE FREITAS
GEDEÃO BEZERRA GOUVEIA
GILBERTO DE FREITAS CUSTODIO
ISRAEL LÚCIO DE SOUZA
JAMILE OLIVEIRA DA SILVA
JOSEFA LÚCIA MOREIRA
JANAINA DE ARAÚJO MEDEIROS
JOÃO BATISTA MANSO
LENICE FERREIRA DA CUNHA
LUCIANA CLAÚDIA ARAÚJO
KARLA JUDITH LEITE AMORIM
KLEBER DANTAS DE ARAÚJO
MARA DA SAUDADE DE AZEVEDO
MICARLA DA SILVA MONTE
MARIA APARECIDA FELICIANO
MARCOS DO AMARAL BEZERRA
MARY LUCI ALMEIDA DE OLIVEIRA
NADEDJA MIRANDA COUTINHO
OSIBIAS RODRIGUES DE OLIVEIRA
PATRICK REUTERMANN DE M.COSTA
VALDEMAR PEREIRA DA SILVA
VALBIA MARIA DE O.MARINHO
ALESANDRA LOPES GALVÃO
AELSON BARBOSA FERREIRA
ADRIANA FERNANDES DE PAULA
ANA ELISA FERREIRA DE CASTR
ANILDA DANTAS DA SILVA
ALLISON MOISÉS DE OLIVEIRA
ANE SUSI BARBOSA FERREIRA
BRUNO CYSNEIROS LIRA
CAMILA SILVEIRA NOBRE
CECILIA MARIA COSTA DA SILVA
CELIELE BARBOSA FERREIRA
CINTIA DE SOUSA HIGASHI
CARLOS ALBERTO SOBRAL
DENISE CRISTINA DE SOUZA
DORIAN CARLOS SOUSA
ELCIO LEÃO MARTINS
EVELINE DE ARAÚJO ROCHA
FRANCISCA JULIANA EMIDIO
FERNANDES COSTA DE LIMA
GEORGIA FERREIRA ROCHA
HERMANN COSTA GOMES
HERIKA LAYSE OLIVEIRA SILVA
IVERTON RODRIGO BARBOSA
JOICE MELISSA RAMALHO
JUSSELE LOURENCIO DA SILVA
JANY WILKA BRITO DOS SANTOS
LIGIA MARIA DE SOUZA SILVA
LIGIA REJANE SIQUEIRA GARCIA
MELINA GADELHA CARVALHO
MARCOS CÉSAR SANTIAGO
MÁRIO BARROS MADEIRA FILHO
MARCO ÁURELIO CALIXTO
MARCELLA ROCHELLY COSME
PAUL ABBOTT DA FONSECA VERAS
RAQUEL TIMBO MEDEIROS
RICARDO CÉSAR DANIEL AMORIM
RENATA PATRICIA DANIEL AMORIM
RENATA DE QUEIROZ MAIA FREITAS
ROBERTA DE QUEIROZ MAIA
RUTINEIA ARAÚJO DE PAIVA
KÁCIA RÉGIA RODRIGUES
SHEILA BIANCA DE SOUZA
SINARA CYBELLE TURIBIO
TERESA CRISTINA CARVALHO
TERESA RAQUEL TEIXEIRA
WEDELL DE MELO TAVARES
VANESSA FERNANDA DOMINGUEZ