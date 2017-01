Secretaria de Administração convoca candidatos para devolução da taxa de inscrição do concurso da Sesap

A Secretaria de Estado da Administração e Recursos Humanos (Searh) divulgou no Diário Oficial desta terça-feira (8) a convocação oficial para os candidatos que requereram devolução da taxa de inscrição do concurso público para cargos efetivos na Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap).O concurso, realizado no dia 23 de março deste ano, foi anulado depois de constatadas diversas irregularidades na aplicação das provas. O concurso oferece 1.500 vagas na Sesap e deve ser realizado novamente em agosto.Os candidatos convocados para receberem a devolução da taxa de inscrição devem comparecer ao setor de Protocolo Geral da Searh, entre os dias 8 e 25 de julho, no horário das 8h às 17h30.A Searh está localizada no Bloco 6, do Centro Administrativo do Estado, no bairro de Lagoa Nova, em Natal.

Confira abaixo a lista completa dos convocados:

