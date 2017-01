Prefeito negocia bilhetagem única com Seturn nesta quinta-feira

Thyago Macedo No último dia 27, os alternativos fecharam a ponte de Igapó e a Bernado Vieira.

A reunião foi uma exigência do Sindicato dos Permissionários dos Transportes Opcional (Sitoparn) para encerrar com manifestações como a ocorrida no último dia 27, em que os permissionários interditaram o trânsito na ponte de Igapó e na avenida Bernardo Vieira.O Sitoparn também marcou para as 18h desta quinta-feira uma assembléia para decidir se fará outra paralisação na sexta-feira (11).“Esperamos que o prefeito tenha o poder de decidir pelo bilhete único”, enfatiza a presidente do Sitoparn, Edileuza Queiroz. Ela diz que o Sindicato já procurou o Ministério Público e o Procon para resolver a situação. “Agora, só depende do prefeito”.Segundo a presidente do Sitoparn, não há como os opcionais implantarem uma bilhetagem própria. “É muito difícil fazer dois bilhetes em uma cidade porque os usuários não têm o direito de escolha. Em todas as cidades do país, a bilhetagem é única, inclusive na vizinha Parnamirim”, salienta.Edileuza Queiroz explica que na assembléia, que será realizada às 18h desta quinta-feira, será analisado o resultado da reunião do prefeito com o Seturn e, caso ele não atenda à reivindicação, será definida uma paralisação na sexta-feira (11). “Iremos fechar as ruas a partir das 4h e deveremos começar pela Zona Sul”, avisa.

Desemprego

A decisão do prefeito é também do interesse da Associação dos Trabalhadores do Transporte Opcional. De acordo com o presidente, Miclei Leite de Farias, desde que foi implantado o sistema de bilhetagem nos ônibus, 80 trabalhadores dos alternativos foram demitidos. “Se o prefeito não decidir pela bilhetagem única, o desemprego será ainda maior”, teme.

Entenda

Pela portaria da Prefeitura, a bilhetagem eletrônica deveria ser única. Mas, o Seturn ganhou na Justiça o direito de ter um sistema próprio. A Secretaria de Transporte e Trânsito Urbano esta recorrendo da decisão, mas por enquanto deu o direito dos opcionais implantarem também o seu sistema.O Seturn implantou o seu sistema no início do ano e o Sitoparn alega que não pode implantar um próprio também porque seria difícil a comercialização de dois bilhetes. O motivo das manifestações e da reunião é justamente a briga pela bilhetagem única.