Começou o período de colônia de férias

Maiara Felipe Xadrez é uma das opções para as crianças

Maiara Felipe A atividade se adequa à idade das crianças.

Durante julho, em Natal, é possível encontrar locais em qualquer horário para instalar as crianças.A Escola Lápis de Cor abriu vagas desde último dia 1º, para crianças entre 3 anos e 12 anos. A duração da colônia de férias será até a próxima sexta-feira (11), funcionando no turno da tarde das 13h às 17h.Atualmente 60 crianças estão matriculadas, pagando R$ 150 por semana, com todos os passeios inclusos e o lanche. O pagamento também pode ser feito por diárias. Boa parte dos alunos é da escola, mas podem ser realizadas matrículas para quem se interessar.“ A gente não usa as salas de aula para fugir da rotina. Fazemos um trabalho diversificado”, salientou a diretora da escola, Lorena Pessoa, que faz há 15 anos colônia de férias na Lápis de Cor.As atividades oferecidas vão de gincanas e recreações às aulas de fotografia, inglês de xadrez. Por causa da diferença de idade, as brincadeiras são desenvolvidas em grupos específicos. “ Apenas as crianças com mais de cinco anos participam do curso de fotografia”, explica a diretora.Conhecido pelas várias atividades esportivas oferecidas na colônia de férias, o clube AABB abriu suas inscrições na última terça-feira (1º), para abrigar as crianças no horário matutino, de 8h às 12h. O custo da mensalidade é R$ 50 para sócios e R$ 100 as demais matriculas. Não estão inclusos os lanches.“É uma oportunidade para iniciar as crianças no desporto”, constatou o coordenador, Ricardo Canjica. Além dos esportes, a colônia oferece oficina de artes, brinquedoteca, gincanas e recreação. Para administrar as 120 participantes estão disponíveis seis professores, quatro instrutores e dois salva-vidas.“ A grande preocupação dos pais, quando trazem seus filhos, é tirá-los de atividades, como computador e games”, relatou o coordenador, que decidiu há quatro anos montar a colônia para os meninos praticarem atividades orientadas.