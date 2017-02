Paraatleta participa de Competição em Maceió

A Sociedade Amigos do Deficiente Físico (Sadef - RN) tem um representante no 5º Aberto de Maceió, competição de tênis de mesa. Ecildo Lopes, integrante da entidade, participa da prova realizada de 11 a 13 de julho na capital alagoana.A competição reúne os destaques no esporte de todo o país e é organizada pela Federação Alagoana de Tênis de Mesa.Além de se dedicar ao esporte, Ecildo exerce função de 1º Secretário da Sadef desde novembro de 2006. Como mesatenista, ele tem como títulos de destaque o ouro por equipe e Prata individual na Copa Tango III, em Buenos Aires, na Argentina, em 2005, e a prata por equipe no 3° Torneo Trofeo Del Mediterrâneo em Pal Di Montechiaro, na Itália, em 2000.

Fonte:Sadef-RN